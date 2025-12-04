Sierra Nevada prepara 18 kilómetros de pistas para el puente con los hoteles al 70% de ocupación

La estación alcanzará este sábado 18 kilómetros esquiables gracias a la incorporación de nuevas pistas en Borreguiles y a la esperada apertura de la pista de El Río, que entrará en servicio este viernes. La nevada del miércoles ha permitido concentrar la producción de nieve en esta zona, aumentando el desnivel esquiable hasta los 925 metros.

Según Ordoño Vázquez, presidente de los empresarios de la estación, la última nevada “ha encendido el motor” de la temporada y todo el complejo está “operativo al cien por cien” para recibir a los visitantes: “restauración, comercios, ocio; todo listo”.

Más pistas y mejores condiciones

Para el sábado se sumarán otras pistas como Laja, Amapolas, Panorámica II y Termópilas, todas en el área de Borreguiles. La calidad de la nieve ha mejorado notablemente, con estado polvo–pisada y espesores de 30 a 40 centímetros. La Aemet prevé nevadas ocasionales entre este jueves por la noche y el viernes, lo que podría reforzar aún más la superficie esquiable.

Un total de 10 remontes —dos telecabinas, seis telesillas y dos alfombras de iniciación— estarán operativos durante el puente.

Oferta turística y actividades para no esquiadores

Los hoteles de la estación afrontan el puente con una previsión de 70% de ocupación, aunque se espera superar esta cifra gracias a las reservas de última hora.

Las actividades para no esquiadores se distribuirán entre el complejo Mirlo Blanco, en Pradollano, con toboganes de nieve, el trineo Mirlo y la pista de patinaje sobre hielo, además de los toboganes de Borreguiles.

En cuanto a restauración, abrirán espacios como D'Puro Burger,Campanario, Central Grill,Central Bar, Al Ándalus Hot Dog, Chalé Suizo y Mirlo XXL.

Nieve producida y previsión

El sistema de nieve producida seguirá funcionando mientras lo permitan las condiciones de temperatura y humedad, con el objetivo de reforzar espesores y preparar nuevas aperturas durante los próximos días.

Con todo ello, Sierra Nevada afronta uno de los puentes de la Constitución más prometedores de los últimos años, combinando amplia oferta esquiable, buenas previsiones meteorológicas y elevada expectativa turística.