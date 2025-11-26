Sierra Nevada confirma el inicio de la temporada de esquí este sábado 29 de noviembre

La empresa pública Cetursa ha confirmado que Sierra Nevada abrirá este sábado con pistas en el entorno de Borreguiles, cuya extensión definitiva se determinará en función del trabajo de los técnicos y del rendimiento de los cañones de nieve artificial, que llevan en funcionamiento cerca de diez días. Las recientes nevadas, unidas al descenso térmico generalizado, han permitido consolidar una base suficiente para el arranque de la campaña.

Aunque la ocupación hotelera prevista para este fin de semana será baja, la apertura se perfila como una primera toma de contacto para los aficionados y un preludio del que podría convertirse en el primer gran hito de la temporada: el Puente de la Inmaculada, que este año se prolongará hasta el lunes.

La dana de octubre y la expectación en redes

A principios de octubre, la llegada de la dana Alice dejó ya una primera capa de nieve en cotas superiores a los 3.000 metros, especialmente en el área del Veleta. Este miércoles, con las cumbres nuevamente blancas y visibles desde Granada capital, la estación ha difundido en su perfil oficial de X un vídeo promocional en el que anima a sus seguidores a prepararse para la “nueva temporada de emoción”.

Novedades de la temporada 25-26 en Sierra Nevada

El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, presentó recientemente las principales mejoras para esta campaña. Entre ellas destacan:

Dos nuevas alfombras de iniciación de mayor capacidad.

Refuerzo del sistema de nieve producida con doce nuevos cañones.

La implantación de un sistema de producción de nieve en contenedor cerrado, gracias al cual el complejo Mirlo Blanco está prácticamente operativo para actividades como trineos y roscos neumáticos.

Tres nuevas máquinas pisapistas incorporadas al operativo.

Renovación inminente de la iluminación de El Río Maribel para el esquí nocturno de los sábados.

Casi finalizada la nueva galería de acceso al telecabina Borreguiles.

Sin embargo, Ibáñez subrayó que la “gran” novedad de esta temporada será la reapertura del restaurante Nevasol, situado junto al telesilla Veleta, en el corazón de Borreguiles. Tras tres años cerrado, el establecimiento vuelve con una renovada propuesta gastronómica de la mano de Covap.