Sierra Nevada abre el telecabina Borreguiles para disfrutar de las Perseidas a 2.700 metros

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abrirá, por segundo verano consecutivo, el telecabina Borreguiles durante las noches del lunes 11 y martes 12 de agosto para contemplar la lluvia de estrellas de las Perseidas desde los 2.700 metros de altitud.

La propuesta incluye observación guiada del cielo nocturno, una cena tipo picnic y la actuación en directo del Cuarteto Allegretto, que pondrá la banda sonora a una velada inolvidable bajo uno de los cielos más limpios de la península.

Los asistentes serán recibidos en la Plaza de Andalucía con una copa de cava o refresco, y podrán disfrutar de chocolate caliente con churros mientras participan en talleres y charlas astronómicas impartidas por especialistas.

Horario y recomendaciones

El horario especial será de 21:00 a 01:45 horas, con acceso exclusivo al telecabina Borreguiles. La organización, Cetursa Sierra Nevada, aconseja llevar ropa de abrigo y calzado de montaña para mayor comodidad, recordando que todas las actividades están sujetas a las condiciones meteorológicas.

Según Santiago Sevilla, portavoz de la estación, "esta propuesta une la divulgación científica con la experiencia sensorial de la música y la gastronomía, en un enclave único para disfrutar de las Perseidas".