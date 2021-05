Sebastián Pérez presenta su baja en el PP tras sufrir "linchamiento político" y anuncia que peleará por una moción de censura contra Salvador

El concejal del Ayuntamiento de Granada Sebastián Pérez ha presentado este miércoles su baja en el PP tras 35 años de militancia, una decisión que ha justificado en el "linchamiento político y personal" que dice haber sufrido y por sentirse además "vetado" por la actual dirección de su partido.

"No estoy donde no me quieren", ha sentenciado el que fuera presidente popular provincial, quien mantiene su acta como edil en el consistorio granadino, en una rueda de prensa justo dos años después de las elecciones municipales celebrada en el Hotel Meliá, donde las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos cerraron el acuerdo que posibilitó el gobierno local.

"He sufrido un trato humillante, vejatorio y en alguno momentos incluso inhumano. Esto no hay por dónde cogerlo", ha indicado el edil, que ha recalcado que se siente "traicionado y engañado" al igual que los miles de granadinos que lo apoyaron en su candidatura para convertirse en alcalde de Granada.