Llegada de migrantes desde una playa del norte de Marruecos

Salvamento Marítimo rescata a 23 migrantes a 25 km de la costa de Granada

Entre las que se incluyen al menos dos menores y una mujer, que navegaban en una embarcación neumática frente a la costa de Granada.

Redacción

Granada |

Según fuentes de Salvamento Marítimo, la patera fue localizada inicialmente sobre las 6:00 horas por un buque y posteriormente por la embarcación Salvamar Gienah sobre las 8:00 horas, a unas 18 millas al sur de Motril.

Los 23 migrantes fueron trasladados al puerto de Motril, donde llegaron alrededor de las 9:45 horas. La expedición partió desde una playa del norte de Marruecos e iba compuesta por 20 hombres adultos, una mujer y dos menores.

Atención humanitaria tras el rescate de migrantes en Granada

Los migrantes, que se encuentran en buen estado de salud, recibieron atención médica y alimentaria por parte de la Cruz Roja al llegar al puerto. Tras las pruebas correspondientes, serán trasladados a las dependencias policiales del puerto, donde permanecerán durante las próximas 72 horas.

