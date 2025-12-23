los hechos se remontan al pasado 7 de mayo

Un sacerdote de Granada bajo investigación por presunta agresión sexual

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada mantiene abierta una investigación contra un sacerdote tras la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual en el área metropolitana. El Arzobispado asegura que el religioso ha mostrado plena colaboración con la autoridad judicial.

Redacción

Granada |

Juzgado de Primera Instancia n.3 de Granada
Juzgado de Primera Instancia n.3 de Granada | Google Maps

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron la denuncia previa y su traslado a los juzgados. Según adelantó el diario Ideal, los hechos se remontan al pasado 7 de mayo, cuando la denunciante asegura que el sacerdote realizó comentarios y gestos de índole sexual y vejatorios tras una misa.

Inicialmente, la causa se tramitó como un delito leve de amenazas, pero tras un recurso, se acordó investigar los hechos por agresión sexual y amenazas. Hasta el momento, no se ha tomado declaración a ninguna persona, según fuentes judiciales.

El caso continúa bajo investigación por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada. Las autoridades judiciales seguirán recabando pruebas y declaraciones antes de que se adopten decisiones sobre posibles procesamientos o medidas adicionales.

Posición del Arzobispado de Granada ante la presunta agresión sexual del sacerdote

El Arzobispado ha subrayado que el sacerdote ha mostrado plena colaboración y que el procedimiento sigue en fase de instrucción judicial. Además, han recordado que no existe resolución condenatoria firme ni medidas cautelares contra el religioso.

Desde la archidiócesis también se enfatiza la importancia de respetar la presunción de inocencia que garantiza la Constitución, y se reafirma el compromiso con la verdad, la protección de todas las personas y la confianza en la justicia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer