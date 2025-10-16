Saborea Sin Prisa Granada regresa este otoño con novedades por el centenario de Alhambra

Como en ediciones anteriores, esta iniciativa invita a vivir una auténtica experiencia para los sentidos, recorriendo esta ruta gastronómica que cuenta este año con la participación de 29 establecimientos de hostelería en los que “saborear sin prisa” una muestra de lo mejor de la gastronomía granadina. El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha destacado que “Saborea Sin Prisa es mucho más que una ruta gastronómica: es una invitación a disfrutar de Granada con calma, a recorrer sus bares y restaurantes y a saborear lo mejor de nuestra gastronomía en familia o con amigos. La hostelería es una parte esencial de nuestra identidad cultural, un valor que queremos proyectar en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura”.

Por su parte, Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, recordaba que “desde sus inicios, el concurso Saborea Sin Prisa ha perseguido poner en valor y potenciar las cualidades de Granada como destino gastronómico. La tapa, bien entendida, preparada y servida con rigor y calidad, es un atributo de nuestra ciudad y debe ponerse al servicio de la gastronomía local a fin de resaltar sus cualidades y esencia”. También ha querido trasladar su agradecimiento, tanto al Ayuntamiento “por su apoyo y colaboración, contribuyendo al impulso de este evento tan granadino y, al mismo tiempo, tan respetado y valorado en el panorama gastronómico nacional”, como a Cervezas Alhambra, “que ha acompañado siempre al sector hostelero granadino y que ha patrocinado este concurso desde su primera edición”. García explicaba además que “este año, para celebrar el centenario de nuestro patrocinador, las muestras gastronómicas participantes serán de temática libre, pero utilizando como uno de sus ingredientes cualquier referencia de Cervezas Alhambra”.

El jefe de ventas de Hostelería Sur de Mahou San Miguel en Granada, David Matas, ha comentado que “con Saborea Sin Prisa Granada queremos seguir apoyando a nuestra ciudad de origen y reforzar nuestro compromiso con su hostelería. Esta cita gastronómica pretende ser una invitación a parar y descubrir, “sin prisa”, de forma responsable y saboreando la experiencia, la calidad de la oferta hostelera granadina, que encuentra en nuestra Alhambra Reserva 1925 un maridaje perfecto”. Matas comentaba además que “para conmemorar estos 100 años sin prisa, además de estar más presente en las recetas de los participantes y de acompañar sus propuestas, Alhambra ha querido ofrecer sus instalaciones como escenario para la final, por lo que el 20 de noviembre conoceremos los nombres de los ganadores de esta edición en nuestra fábrica centenaria granadina”.

El concurso gastronómico, que celebra este año su 17º aniversario, mantiene su objetivo de homenajear a la hostelería de Granada y dar visibilidad a la maestría de la cocina local, prestando especial atención al origen y al uso de productos de cercanía. En esta edición, para que los 29 participantes demuestren ese saber hacer y que el jurado pueda valorar y comparar cada detalle con el máximo rigor, todos ellos presentarán una muestra gastronómica de libre temática, elaborada con cualquier referencia de Cervezas Alhambra, que servirán junto a un tercio de Alhambra Reserva 1925.

De entre todos los participantes, el jurado clasificatorio, compuesto por destacados profesionales y académicos del sector gastronómico designados por la organización, seleccionará un máximo de 12 propuestas finalistas. El jueves 20 de noviembre, en la gran final que se celebrará en las instalaciones de la fábrica de Cervezas Alhambra, se desvelarán los tres establecimientos ganadores, que recibirán un premio económico, así como el premio Cervezas Alhambra con una dotación de “un año de cerveza” consistente en 12 cajas de Alhambra Reserva 1925. El ganador del certamen participará, además, como representante de Granada, en el Campeonato Nacional de Tapas que organiza Hostelería de España en Madrid Fusión 2026.

El jurado valorará diversos aspectos para evaluar las propuestas culinarias presentadas, como el concepto, la presentación, las texturas, el punto de elaboración, el grado de complejidad, la creatividad, el uso de productos granadinos y, por encima de todo, el sabor. La habilidad para ofrecer una mirada al pasado desde el presente, sin perder nunca de vista el respeto por la calidad de la materia prima local, la creatividad a la hora de combinar los ingredientes, unidas a la capacidad para transmitir la excelencia a través del sabor, será sin duda la fórmula que lleve al primer puesto a la creación gastronómica ganadora de este año.

La buena cocina, como la cerveza Alhambra, surge de la maestría, el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento y el respeto por las materias primas y por el origen. Y todo ello requiere tiempo, atención a los detalles y, en definitiva, hacer las cosas “sin prisa”. Para poner el foco en esos valores, Cervezas Alhambra ha reunido a algunos de los mejores hosteleros de Granada en esta ruta con propuestas gastronómicas de reflejan esa filosofía a la perfección y que se pueden consultar en la web www.cervezasalhambra.com/saborea-sin-prisa-granada/ruta

Una activación con incentivos para clientes y personal

Para incentivar la participación en la ruta gastronómica, Cervezas Alhambra pondrá en marcha una promoción en la que premiará al consumidor final mediante la mecánica del “momento ganador”. Si pide la oferta participante en el concurso, el cliente podrá comprobar al instante, a través de un código QR, si ha conseguido una invitación a otra cerveza Alhambra Reserva 1925 o bien un vale por valor de 15 euros a canjear en el mismo establecimiento. Además, si prueba las tapas participantes de tres de los establecimientos de la ruta, podrá entrar en el sorteo de un año de cerveza Alhambra Reserva 1925.

Por su parte, tanto los hosteleros inscritos en el concurso como su equipo de camareros podrán conseguir premios si animan a sus clientes a participar en la promoción de Saborea Sin Prisa Granada. Los tres establecimientos con mayor número de participaciones así como sus equipos de camareros obtendrán tarjetas regalo de distintas cuantías según alcancen el primer, segundo o tercer puesto.

Cervezas Alhambra y la gastronomía

Nada que merezca la pena se hace deprisa. Por eso, para Cervezas Alhambra el principal ingrediente a la hora de abordar la cocina es el tiempo. Tiempo para conocer de dónde surgen las ideas de cada creación, para preocuparse por escoger los mejores ingredientes y para innovar cada día en la manera de hacer las cosas.Porque una creación no se empieza cuando se cocina, sino mucho antes. La filosofía de Cervezas Alhambra entiende que, detrás de cada momento gastronómico, siempre existe una historia que va desde la concepción de la idea hasta la ejecución. Por eso, las iniciativas enmarcadas dentro del proyecto ‘Saborea Sin Prisa’, como es el caso de la ruta granadina, ponen en valor todos esos procesos creativos que prestan atención a los ingredientes, los procesos, las técnicas, la materia prima y el origen, dando lugar a una experiencia inigualable que se disfruta con los cinco sentidos.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DE SABOREA SIN PRISA GRANADA 2025

HOSTELERÍA

DIRECCIÓN

Bar Trinidad, Trinidad, 8

Casa Utrilla, Lucena, 12

Hotel Club Seda, Plaza Trinidad esq. Buensuceso

Vía Colón, Gran Vía de Colón, 13

Siloé, Cárcel Baja, 4

Restaurante Humo, Escuelas, 2

Mítico, Plaza Derecho, 1

Rialto, Solarillo de Gracia, 12

Restaurante Al-Zagal (Granada Center), Avda. Fuentenueva s/n

Bar La Mancha, Sócrates, 31

D'platos, Plaza Menorca, 5

D'platos, Acera del Darro, 92

Gran Hotel Luna de Granada, Manuel Cano, 2

La Macetilla, Infanta Beatriz, 3

Mariscal Delicatessen, Carrera de la Virgen, 12

Mariscal Delicatessen, Avenida de la Constitución, 36

Bar Siba (Hotel Vincci Albayzín), Carrera de la Virgen, 48

Garden Plaza, Plaza General Emilio Herrera, 5

Hotel NH Victoria, Puerta Real, 3

Gastrobar Qubba (Hotel Saray), Profesor Enrique Tierno Galván, 4

Hotel Noga (Andalucía Center), Avda. América, 3

Restaurante Carmen de San Miguel, Torres Bermejas, 1

El Patrón, Paseo del Salón, 1

Balcón de Granada, Avda. Santa María de la Alhambra, 6

Restaurante El Sota, Plaza del Realejo, 1

Bar Capuchinos, Ancha de Capuchinos, 4

Restaurante Carmen de Aben Humeya, Plaza de las Tomasas, 12

Antiguas Bodegas Castañeda, Bodegoncillo, 4

Bar Crisan, Dr. Abelardo Mora, 12

Más info en la web

www.cervezasalhambra.com/saborea-sin-prisa-granada/ruta