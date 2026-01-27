Rescatada una mujer tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Moclín

El suceso tuvo lugar sobre las 9:30 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada localizó un turismo volcado en uno de los márgenes de la carretera GR-3408.

El vehículo se encontraba en una ladera con riesgo de deslizamiento, lo que incrementaba la peligrosidad de la intervención y obligó a extremar las medidas de seguridad antes de proceder al rescate. Al aproximarse al lugar del accidente, los agentes comprobaron que la conductora, una mujer de 29 años, permanecía consciente, pero no podía abandonar el vehículo por sus propios medios debido a la posición en la que había quedado el turismo tras el vuelco. Ante esta situación, se activó un operativo de rescate para garantizar la estabilidad del coche y la seguridad de la víctima.

Para evitar un posible desplazamiento del turismo por la ladera, los guardias civiles, con la colaboración de la Policía Local de Moclín y la ayuda de varios ciudadanos que se encontraban en la zona, aseguraron el vehículo mediante cuerdas ancladas al vehículo oficial. Una vez estabilizado el turismo, los agentes procedieron a extraer a la conductora por la ventanilla delantera izquierda, completando el rescate sin que se produjeran incidencias adicionales.

Tras ser liberada del interior del coche, la mujer fue trasladada a una zona segura, donde recibió atención sanitaria por parte de los servicios de emergencia desplazados al lugar. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la víctima, mientras que la Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo este accidente de tráfico en Moclín.