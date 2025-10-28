Raquel Ruz denuncia el colapso administrativo generado por la Zona de Bajas Emisiones en Granada

Ruz ha denunciado que la ZBE en Granada ha generado un desbordamiento en la administración local, obligando a personal de distintas áreas, incluso del protocolo, a trabajar por las tardes para intentar resolver expedientes relacionados con la implantación de la medida. La portavoz socialista advierte que el problema se agravará cuando se empiecen a tramitar los recursos de las multas.

Además, la edil ha señalado que la presión ha provocado bajas por ansiedad entre los funcionarios y que en varias ocasiones ha sido necesaria la intervención de la Policía Local para mediar en conflictos con ciudadanos afectados. El PSOE pedirá al gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo que haga público el coste de estas horas extra.

Ruz exige rectificación inmediata de la ZBE

Durante una comparecencia frente a los Mondragones, sede del área de Movilidad, Ruz calificó la situación como un “símbolo del fracaso y la improvisación” del gobierno local. La portavoz pidió paralizar el régimen sancionador, poner en marcha las medidas compensatorias prometidas y abrir un diálogo con vecinos, comerciantes y taxistas.

“Estamos gastando recursos públicos a manos llenas para intentar parchear un desastre que era previsible y que advertimos que sucedería”, aseguró Ruz, insistiendo en que la ZBE se ha implantado sin cumplir las promesas del equipo de gobierno.

Impacto de la ZBE de Granada en el comercio y contaminación

Ruz denunció también que la medida ha afectado negativamente al comercio local, con caídas significativas en las ventas, y que la contaminación en Granada no ha mejorado, cuestionando la eficacia de la iniciativa. Según la edil, el 98% de los comercios y establecimientos de proximidad rechaza la actual Zona de Bajas Emisiones en Granada.