El PSOE pide una comisión extraordinaria para esclarecer la “derivada política” de la presunta "trama multas"

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que exigirá una comisión extraordinaria en el Ayuntamiento de Granada para aclarar la presunta “derivada política” de la conocida ya como trama multas, un caso que ha vuelto a reavivar la tensión entre el Gobierno municipal y la oposición.

La solicitud llega después de que se conociera la apertura de un expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, a quien se investiga por un supuesto acoso a agentes que habrían rechazado la orden de retirar multas de tráfico a distintos cargos políticos vinculados al Partido Popular.

Ruz denuncia intentos de anular sanciones

La portavoz socialista, Raquel Ruz, asegura que la documentación incorporada al expediente revela intentos de anular sanciones que afectaban a representantes del PP en el Ayuntamiento, la provincia e incluso la Junta de Andalucía. Según Ruz, los agentes que se negaron a colaborar en estas supuestas prácticas habrían sufrido represalias.

La edil detalla además lo que considera el “modo de proceder” del exjefe policial, apuntando a presiones internas dirigidas a quebrantar la resistencia de los agentes que rechazaban participar en la retirada de multas.

El PP rechaza las acusaciones y anuncia acciones legales

Por su parte, el Partido Popular niega de forma tajante cualquier implicación en estos hechos. El secretario general del PP en Granada y portavoz del Gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha anunciado que presentará una querella contra Raquel Ruz si no demuestra sus acusaciones “o se rectifica”.

Saavedra ha confirmado igualmente la existencia del expediente disciplinario contra Jiménez Avilés y ha reconocido que su contenido “se ha filtrado”, a pesar de tratarse de un procedimiento que debería ser reservado. No obstante, asegura que el equipo de Gobierno “no tiene problemas en ofrecer todas las explicaciones necesarias”. Asimismo, el Ayuntamiento ha activado un protocolo de acoso contra el exjefe policial.

La edil de protección ciudadana, Ana Agudo, comparecerá en el pleno

Saavedra ha anunciado que la edil Ana Agudo comparecerá a petición propia en el próximo pleno ordinario para abordar “cuestiones que no van a gustar mucho al PSOE y a la señora Ruz”, a quien ha instado también a comparecer para dar explicaciones sobre su etapa al frente de Protección Ciudadana.