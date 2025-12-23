El PSOE exige al presidente del PP y de la Diputación la dimisión de Eduardo Martos como concejal y diputado provincial

LEER MÁS Estos son los cambios en el organigrama del ayuntamiento de Cogollos de Guadix

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha exigido este lunes que el presidente de la Diputación y del PP granadino reclame de manera inmediata la dimisión de Eduardo Martos como concejal y como diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias.

Según Sánchez, su salida de la Alcaldía de Cogollos de Guadix es “absolutamente insuficiente” y supone una maniobra para ocultar el problema en lugar de afrontarlo.

“Retirarlo de la Alcaldía y seguir respaldándolo y refugiándolo en la Diputación no es asumir responsabilidades, es esconder el problema”

Acusaciones de prevaricación y malversación

La responsable socialista ha recordado que Eduardo Martos está señalado por graves acusaciones, entre ellas posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos relacionados con su gestión municipal. En septiembre del 2025, Martos ya se defendía de las acusaciones de fraude y pagos irregulares.

Además, ha subrayado que el exalcalde se encuentra a la espera de juicio en la Audiencia Provincial por los presuntos delitos de infracción en los trámites del voto por correo durante las elecciones municipales de 2023.

Para Sánchez, “no es de recibo” que una institución como la Diputación mantenga a un cargo público cuestionado judicialmente, dañando la imagen de la administración provincial.

“El PP conoce la situación desde hace años”

La secretaria de Política Municipal del PSOE ha insistido en que las denuncias sobre la gestión de Martos no son nuevas. Según ha señalado, su actuación al frente del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix “ha sido denunciada reiteradamente”, acusándolo de comportarse “como si el ayuntamiento fuera su cortijo”.

En este sentido, ha reprochado a Francisco Rodríguez su “inacción permanente” y haber mirado “hacia otro lado durante años” pese a conocer la situación.

Para María José Sánchez, la decisión del PP responde únicamente a una estrategia de “tapar, proteger y minimizar un escándalo político” que perjudica gravemente la confianza ciudadana en las instituciones.