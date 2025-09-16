Críticas a los coordinadores uniformados de Ganivet

El PSOE exige más Policía Local en Granada frente a lo que tacha de “experimentos ilegales” del Ayuntamiento

La portavoz socialista Raquel Ruz reclama a la alcaldesa reforzar la seguridad ciudadana con más agentes, en lugar de apostar por la figura de un coordinador uniformado para controlar el ocio nocturno en la calle Ángel Ganivet.

Redacción

Granada |

El PSOE exige más Policía Local en Granada frente a lo que tacha de “experimentos ilegales” del Ayuntamiento
El PSOE exige más Policía Local en Granada frente a lo que tacha de “experimentos ilegales” del Ayuntamiento | PSOE Granada

La portavoz del grupo municipal socialista en Granada, Raquel Ruz, ha exigido a la alcaldesa que refuerce la plantilla de la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana. La concejala del PSOE ha criticado la reciente iniciativa del Ayuntamiento, a la que ha calificado como “experimentos ilegales”.

Ruz se refiere a la figura del coordinador, un puesto creado por el equipo de Gobierno municipal para mediar y mejorar la convivencia entre hosteleros y vecinos en la céntrica calle Ángel Ganivet, uno de los principales puntos de ocio nocturno de la ciudad.

Respuesta del PP: una medida legal y consensuada con los vecinos

El portavoz del equipo de Gobierno del PP, Jorge Saavedra, ha defendido la legalidad de esta iniciativa, señalando que en ningún caso los coordinadores sustituyen a la Policía Local.

Según ha explicado Saavedra, estos controladores tienen funciones específicas como vigilar que no se saque alcohol a la vía pública, controlar los aforos y garantizar que los pubs mantengan puertas y ventanas cerradas para reducir el ruido. El edil popular ha asegurado que se trata de una medida consensuada con vecinos y hosteleros, surgida del diálogo, y cuyo objetivo es compatibilizar el ocio nocturno con el descanso vecinal en una de las zonas más transitadas de Granada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer