El PSOE exige más Policía Local en Granada frente a lo que tacha de “experimentos ilegales” del Ayuntamiento

La portavoz del grupo municipal socialista en Granada, Raquel Ruz, ha exigido a la alcaldesa que refuerce la plantilla de la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana. La concejala del PSOE ha criticado la reciente iniciativa del Ayuntamiento, a la que ha calificado como “experimentos ilegales”.

Ruz se refiere a la figura del coordinador, un puesto creado por el equipo de Gobierno municipal para mediar y mejorar la convivencia entre hosteleros y vecinos en la céntrica calle Ángel Ganivet, uno de los principales puntos de ocio nocturno de la ciudad.

Respuesta del PP: una medida legal y consensuada con los vecinos

El portavoz del equipo de Gobierno del PP, Jorge Saavedra, ha defendido la legalidad de esta iniciativa, señalando que en ningún caso los coordinadores sustituyen a la Policía Local.

Según ha explicado Saavedra, estos controladores tienen funciones específicas como vigilar que no se saque alcohol a la vía pública, controlar los aforos y garantizar que los pubs mantengan puertas y ventanas cerradas para reducir el ruido. El edil popular ha asegurado que se trata de una medida consensuada con vecinos y hosteleros, surgida del diálogo, y cuyo objetivo es compatibilizar el ocio nocturno con el descanso vecinal en una de las zonas más transitadas de Granada.