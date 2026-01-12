El PSOE denuncia el “Monopoly urbanístico del PP” tras la sentencia del Serrallo que costará hasta un millón de euros al Ayuntamiento de Granada

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este lunes la que considera una “nefasta herencia” del PP, al hilo de la condena judicial relacionada con la discoteca del Serrallo, un proyecto que nunca llegó a construirse al no permitirlo la normativa urbanística.

Según ha explicado la portavoz socialista, Raquel Ruz, la sentencia obliga al Consistorio a devolver 600.000 euros al empresario que adquirió unos terrenos con la expectativa de levantar una discoteca, algo que la justicia finalmente impidió al no tener el suelo ese uso. Con los intereses de demora, el coste final “rozará el millón de euros”.

Ruz ha subrayado que no se trata de un hecho aislado, sino de una forma de gobernar: “No es un error administrativo, es una manera de entender el urbanismo para que unos pocos se enriquezcan”.

Más de 30 millones en sentencias urbanísticas en una década

Desde el PSOE alertan de que esta condena se suma a un largo listado de sentencias derivadas de la gestión urbanística del PP que, en conjunto, superan los 30 millones de euros en la última década.

Entre los principales casos, los socialistas han recordado:

Caso Penta (La Chana): 16,5 millones de euros, por “regalar aprovechamientos urbanísticos”.

Villa Pineda: 1,5 millones, por convenios declarados inviables.

Pabellón Mulhacén: 1,5 millones, por ocupar terrenos privados.

Cerrillo de Maracena: 1 millón, por expropiaciones irregulares.

“Con ese dinero se podrían haber construido cientos de viviendas públicas o mejorado de forma integral la ciudad”, ha insistido Ruz, quien acusa al PP de “jugar al Monopoly con el dinero de los granadinos”.

El PSOE también ha recordado que tanto la actual alcaldesa, Marifrán Carazo, como el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, formaban parte del anterior gobierno del PP con Torres Hurtado, cuya gestión, según Ruz, “llevó a Granada a la bancarrota y sigue condicionando su presente”.

El Ayuntamiento recurre la sentencia del Serrallo

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha respondido a las críticas asegurando que el Ayuntamiento “va a actuar con rigor y responsabilidad”. El gobierno municipal ha anunciado que recurrirá la sentencia de la discoteca del Serrallo, pese a que la indemnización ha quedado reducida a una cuarta parte de la reclamación inicial del empresario.

Desde el Consistorio defienden que el recurso se presenta para proteger el interés general de la ciudad.