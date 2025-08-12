Primer positivo de lengua azul en Órgiva mantiene bajo vigilancia a 1.400 animales

La provincia de Granada ha registrado su primer caso confirmado de lengua azul en 2025, detectado en cuatro ovejas de una explotación del municipio de Órgiva, en la Alpujarra granadina. El diagnóstico ha sido confirmado por el Laboratorio de Sanidad Animal de Algete (Madrid), dependiente del Ministerio de Agricultura, tras el análisis de las muestras remitidas por los servicios veterinarios.

Según ha informado la delegada de Agricultura en Granada, Carmen Lidia Reyes, 1.400 animales permanecen bajo vigilancia en la comarca y están a la espera de los resultados analíticos de las muestras enviadas al Laboratorio de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura Algete, Madrid.

Los focos sospechosos se concentran en la comarca de la Alpujarra. Las explotaciones afectadas se distribuyen de la siguiente manera:

1 explotación en Zafarraya

1 explotación en Alhama de Granada

2 explotaciones en Almegíjar

4 explotaciones en Órgiva (en una de ellas se ha confirmado el contagio en 4 ovejas)

En las comarcas de Huéscar, Baza y Guadix, que concentran la mayor parte del censo ovino provincial, no se han detectadocasos sospechosos hasta el momento.

Órgiva, el epicentoo de la preocupación por lengua azul en Granada

En Órgiva se han registrado cinco granjas con ovejas y cabras que presentan síntomas compatibles con la enfermedad vírica de la lengua azul, además de la muerte de 24 animales con cuadros sospechosos.

UPA Granada: “Máxima precaución y cuarentena ante la Lengua Azul”

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, ha expresado su “preocupación y expectación” ante estos primeros casos positivos en la provincia.

Chica Escanes ha instado a los ganaderos a extremar la precaución, poner en cuarentena a las cabezas de ganado sospechosas de estar afectadas, avisar de inmediato a los servicios veterinarios y mantener labores permanentes de prevención.

Además, ha recordado que la vacunación frente a los serotipos presentes en la península “es muy importante, siempre que las cabezas de ganado no estén ya contagiadas, ya que podría ser contraproducente”.

Bioseguridad y prevención frente a la lengua azul

Las autoridades veterinarias insisten en la importancia de las medidas de bioseguridad, que incluyen desinsectaciones periódicas, uso de repelentes y la inmunización de los rebaños frente a los cuatro serotipos presentes en la península ibérica (1, 3, 4 y 8).

La colaboración de los veterinarios de explotación es clave para prevenir la propagación de la enfermedad.

La lengua azul no presenta riesgo para el consumo humano

Según fuentes de la delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, la lengua azul no es una enfermedad zoonósica, por lo que no se transmite al ser humano, ni por contacto con los animales ni por el consumo de sus productos. Su transmisión requiere la presencia del mosquito Culicoides y de un animal infectado con carga viral para contagiar a otro sano.