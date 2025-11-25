creando 30 nuevos empleos directos

Popeyes® refuerza su presencia en Granada con un nuevo restaurante en Granaita

La cadena especializada en pollo frito continúa su crecimiento en la provincia con la inauguración de un nuevo local en Granaita, el mayor parque comercial y de ocio de Granada.

Redacción

Granada |

Popeyes® refuerza su presencia en Granada con un nuevo restaurante en Granaita
Popeyes® refuerza su presencia en Granada con un nuevo restaurante en Granaita | Centro Comercial Granaita

Popeyes®, la reconocida cadena de restauración especializada en pollo frito, ha inaugurado un nuevo restaurante en Granaita, el centro comercial y de ocio de Granada. Con esta apertura, la marca suma cinco locales en la provincia desde su llegada en 2021 y refuerza su compromiso con la generación de empleo: el nuevo establecimiento crea 30 puestos de trabajo directos, elevando la plantilla provincial a 150 personas.

Menú insignia y calidad como sello distintivo de Popeyes® en Granada
Menú insignia y calidad como sello distintivo de Popeyes® en Granada | Centro Comercial Granaita

El restaurante de Granaita está diseñado para ofrecer una experiencia moderna y cómoda: cuenta con wifi gratuito, kioscos de autopedido, servicio take away y carril de recogida desde el coche. Próximamente incorporará servicio de delivery, ampliando las opciones para disfrutar del auténtico sabor de Popeyes® donde el cliente lo desee.

“Granada nos abrió las puertas en 2021 y, en apenas cuatro años, hemos pasado de nuestra primera apertura a contar con cinco restaurantes y 150 profesionales en la provincia. Sumarnos a Granaita consolida nuestra trayectoria y nos sitúa aún más cerca de nuestros clientes”, afirma Jorge Carvalho, director de Operaciones de RBE.

Por su parte, desde Granaita destacan que la llegada de Popeyes® refuerza la oferta de restauración del parque comercial y su posicionamiento como referente en ocio y compras en Granada y su cinturón metropolitano.

Menú insignia y calidad como sello distintivo de Popeyes® en Granada

Los visitantes podrán disfrutar de la carta emblemática de Popeyes®, que incluye pollo fresco 100 % español, marinado durante 12 horas en especias cajún y rebozado a mano cada día para lograr su característico crujiente. La oferta incluye piezas clásicas, tiras de solomillo, hamburguesas, Nuggets de pechuga y los nuevos Dippers, que permiten personalizar cada bocado con salsa al gusto.

Menú insignia y calidad como sello distintivo de Popeyes® en Granada
Menú insignia y calidad como sello distintivo de Popeyes® en Granada | Centro Comercial Granaita

La calidad es un pilar fundamental de Popeyes®. Fundada en Nueva Orleans en 1972, la cadena cuenta con más de 4.900 restaurantes en EE.UU. y el mundo, siendo líder en pollo frito y una de las marcas mejor valoradas del sector QSR a nivel global.

Cada pieza de pollo es fresca y española, procedente de granjas en Castilla y León y Cataluña, marinada durante 12 horas en especias cajún y rebozada a mano en el restaurante, garantizando un producto crujiente por fuera y jugoso por dentro.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer