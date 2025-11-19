Onda Cero celebra los 35 años de la cadena sacando ‘Más de uno Granada’ a la calle

Onda Cero apuesta por la cercanía en su 35º aniversario

Onda Cero cumple 35 años y lo hace fiel a su manera de entender la comunicación: saliendo a la calle y acercándose a sus oyentes. Para celebrarlo, este miércoles el espacio ‘Más de Uno Granada’ se traslada hasta el Ayuntamiento de Granada, desde donde Juan Andrés Rejón conducirá una edición especial que refuerza el compromiso de la emisora con el entorno local.

Con esta acción, Onda Cero Granada subraya uno de los valores que han marcado su trayectoria desde su fundación: la cercanía como elemento vertebrador de una radio que ha acompañado a la sociedad española durante tres décadas y media.

Desde su primera emisión, la cadena ha apostado de manera decidida por la información local, el servicio público y la dinamización de los territorios, fomentando una conexión directa entre el tejido socioeconómico y la ciudadanía a través de una comunicación emocional, responsable y efectiva.

Pluralidad, independencia y compromiso, pilares de Onda Cero

En un panorama mediático cada vez más acelerado y polarizado, Onda Cero mantiene como señas distintivas la pluralidad, la independencia editorial y el rigor informativo. Con 35 años de historia, la cadena generalista de Atresmedia ha asentado un modelo de radio que defiende la reflexión pausada, la escucha activa y el criterio propio.

Sus programas integran una amplia diversidad de voces y perspectivas, lo que permite al oyente construir una visión completa y crítica de la actualidad. En sus micrófonos conviven opiniones, análisis, denuncias y discrepancias, un enfoque que ha consolidado a la emisora como referente para una audiencia amplia, diversa y exigente.

La cadena combina la experiencia de comunicadores veteranos con la energía de nuevas voces que aportan innovación y frescura, sin renunciar a la calidad. Esa combinación ha enriquecido su identidad radiofónica y ha permitido que la marca evolucione sin perder su esencia.

Otro de sus valores irrenunciables es la independencia: Onda Cero informa sin ataduras, analiza con libertad y opina sin presiones externas. Esta autonomía ha reforzado su credibilidad y la confianza de los oyentes.

Una programación viva y al servicio del oyente

El proyecto radiofónico de Onda Cero se articula en torno a una programación variada que combina información, análisis, entretenimiento, divulgación y humor. Una radio viva, coherente y comprometida con su tiempo, que acompaña a los oyentes en cada momento del día.

Con su 35º aniversario, la cadena reafirma su esencia: estar junto a la ciudadanía, comprender la realidad, cuestionarla cuando es necesario y narrarla con honestidad. Una trayectoria que sigue escribiéndose, micrófono en mano, desde la calle.