‘El Niño’ deja más de 6,6 millones de euros en Granada

La mayor parte del dinero repartido corresponde al tercer premio, el número 32.615, del que se han vendido 25 series completas en la provincia. En total, este premio ha dejado 6.250.000 euros, distribuidos desde la Administración de Loterías ‘Duende Alhambra’, ubicada en el Alcampo de la Avenida Juan Pablo II, en la capital granadina.

Según ha explicado un portavoz de Loterías y Apuestas del Estado, se trata de un número abonado, que se juega durante todo el año en esta administración y que en estas Navidades ha llevado la suerte a sus clientes habituales.

Dos décimos del primer premio en Belicena y Salobreña

Además del tercer premio, el primer premio del Sorteo de ‘El Niño’ 2026, el número 06.703, también ha dejado su huella en la provincia. En concreto, se han vendido dos décimos premiados con 200.000 euros cada uno, uno en Belicena y otro en Salobreña.

“Contento y feliz” en Salobreña

Desde Salobreña, el responsable de la Administración de Loterías La Brujita de San Juan, Fernando Fernández Ramos, ha asegurado que se encuentra “contento y feliz” por haber repartido este premio. Se trata del primer premio de ‘El Niño’ que entrega desde que está al frente del negocio hace seis años.

El décimo premiado salió por máquina, por lo que el administrador desconoce la identidad del agraciado, ya que despacha tanto a clientes habituales como a turistas que visitan este municipio costero.

El otro décimo, vendido en Belicena

El segundo décimo del ‘Gordo’ de El Niño en la provincia ha sido vendido en un negocio situado en la Avenida de la Vega número 144, en Belicena, completando así un reparto que ha convertido a Granada en una de las provincias afortunadas del sorteo.