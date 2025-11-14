Muere una niña de tres años en un incendio en Las Gabias

Incendio en Las Gabias: primeras investigaciones

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 17:15 horas, cuando varios testigos alertaron de un fuego virulento que avanzaba rápidamente por la planta baja de una vivienda. En el interior del inmueble se encontraba un adulto atrapado en la planta superior junto a dos menores, según informaron fuentes presenciales.

Las primeras pesquisas apuntan a que el origen del incendio podría estar relacionado con un brasero, aunque las autoridades continúan investigando para aclarar completamente las causas del siniestro.

El Ayuntamiento declara luto oficial en Las Gabias

Ante la magnitud de la tragedia y la conmoción vecinal, el Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado este viernes como día de luto oficial, suspendiendo todas sus actividades municipales. La corporación gabirra ha expresado su “profundo dolor” y ha trasladado sus condolencias a la familia afectada.

El municipio permanece consternado mientras los servicios de emergencia y la Guardia Civil continúan trabajando para esclarecer los detalles del incendio que ha segado la vida de la pequeña.