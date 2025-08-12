Miguel Poveda ensalza el “carácter infinito” de Lorca en su espectáculo "Había mil Federicos"

En el Palacio de Carlos V de la Alhambra, Miguel Poveda, ganador del Premio Nacional de Cante, ha reivindicado el “carácter infinito” de Federico García Lorca con la presentación de su nuevo espectáculo Había mil Federicos. El estreno tendrá lugar el 21 de agostodentro del XXIV ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, una cita que, año tras año, se consolida como uno de los referentes culturales del verano en Andalucía.

Acompañado por figuras como Eva Yerbabuena y Agustín Barajas, y respaldado por un elenco musical de primer nivel —con Joan Albert Amargós al piano, Jesús Guerrero a la guitarra y Paquito González en la percusión—, Poveda propone un viaje emocional que mezcla flamenco, poesía y compromiso social.

Miguel Poveda: flamenco y poesía unidos en Había mil Federicos

Poveda ha subrayado que “no hay un solo Federico”, recordando la faceta polifacética del poeta: dramaturgo, músico, dibujante y conferenciante apasionado. Incluso ha rememorado cómo Lorca llegó a exponer en la galería Dalmau, prueba de su talento más allá de las letras.

Miguel Poveda presenta su nuevo espectáculo "Había Mil Federicos" | Onda Cero Granada

El espectáculo, que se representará los días 21, 22 y 23 de agosto a las 22:00 horas en el teatro del Generalife, promete una experiencia sensorial en la que “la alegría desbordante de un genio que aún sigue vivo” se manifestará en cada nota y cada movimiento sobre el escenario.

El ciclo Lorca y Granada: tradición y éxito de público

El ciclo Lorca y Granada, que celebra este año su 24ª edición, comenzó el 1 de agosto con Llámame Lorca de Manuel Liñán y concluirá el día 30. Desde su inicio en 2002, se ha convertido en una cita inagotable de inspiración lorquiana, con un aforo que este año ya superaba el 80% antes de su inauguración.

La programación incluye también Cantaoras con Aurora Vargas, Lole Montoya y Lela Soto el 28 de agosto; Romancero con El Pele, Farruquito y Diego del Morao el día 29; y un cierre de lujo con José Mercé el 30 de agosto, homenajeando al compositor Manuel Alejandro.