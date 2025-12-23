Más de 200 ‘mamás noeles’ reivindicarán este martes la igualdad en Otura en una cabalgata única en España

Otura volverá a convertirse este martes en un referente nacional de igualdad con la celebración de su tradicional Cabalgata de Mamá Noel, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Otura que cumple ya diez años y que se ha consolidado como un evento único en todo el país.

El desfile arrancará a las 17:30 horas desde el Almacén de los Ajos y contará con la participación de vecinas de todas las edades, disfrazadas de Mamá Noel, pertenecientes a la Asociación de Mujeres “El Futuro”, el Club de Gimnasia Rítmica de Otura y otras asociaciones locales.

Según la concejala de Igualdad, Sonia Ruiz, “en esta edición serán más de 200 las ‘mamá noeles’ que recorrerán las calles de Otura para traernos la alegría de la Navidad un año más”.

Un mensaje claro: igualdad y agradecimiento al papel de las mujeres

La edil ha subrayado que el objetivo principal de esta cabalgata es trasladar a los niños y niñas un mensaje de igualdad, al tiempo que se reconoce la imprescindible labor de las mujeres en la dinamización de la vida cultural y social del municipio.

“Con esta cabalgata queremos educar en valores desde la infancia y agradecer públicamente el compromiso y la participación activa de nuestras mujeres”, ha señalado Ruiz.

Música, nieve artificial y regalos para los más pequeños

Durante el recorrido, las ‘mamás noeles’ estarán acompañadas por una charanga, que animará el pasacalles con música festiva. Además, no faltará la nieve artificial, uno de los elementos más esperados por los asistentes, que llenará de ambiente navideño las calles del municipio.

Cabalgata ‘mamás noeles’ en Otura | Ayuntamiento de Otura

Como es tradición, también se repartirán cientos de bolsas de gusanitos entre los niños y niñas, convirtiendo la cabalgata en una experiencia inolvidable para las familias.

En el evento participarán igualmente numerosos voluntarios y voluntarias de la Comisión de Fiestas, que colaboran cada año para que la cabalgata sea todo un éxito.