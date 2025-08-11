Levantan la recomendación de no bañarse en la Playa de la Charca de Salobreña tras mejorar los parámetros de calidad

El Ayuntamiento de Salobreña ha informado este lunes del levantamiento de la recomendación de evitar el baño en la zona de la Playa de la Charca, después de que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía confirmara la mejora en los parámetros de bacterias de enterococos intestinales.

La restricción, que se mantenía desde el viernes, se retira tras comprobar que el agua es nuevamente apta para el baño, devolviendo la normalidad a uno de los enclaves turísticos más visitados de la Costa Tropical.

Malestar municipal por la gestión del episodio

En un comunicado, el alcalde Javier Ortega ha expresado su “profundo malestar” tanto por el impacto que esta situación ha tenido en la imagen y economía de un municipio turístico como por las declaraciones del delegado de Salud, a quien acusa de atribuir responsabilidades al Consistorio.

Ortega ha recordado que el Ayuntamiento lleva dos años trabajando en mejorar la calidad de las aguas de baño, con medidas como la mesa del agua y la aprobación de un plan local específico. Sin embargo, lamentó que aún se desconozca el foco emisor de la contaminación, lo que genera inseguridad jurídica.

Llamamiento a la cooperación entre administraciones

El regidor ha insistido en que la responsabilidad de vigilar y mantener la salubridad de las aguas de la Playa de la Charca de Salobreña no puede recaer únicamente en el municipio. Señaló que podrían estar implicadas competencias de varias administraciones, incluyendo vertidos de municipios limítrofes, redes de saneamiento o excedentes de riego.

Ortega ha apelado a los principios de coordinación y cooperación interadministrativa, instando a que todas las entidades con competencias en salud pública, medio ambiente y dominio público marítimo-terrestre trabajen de forma conjunta para evitar futuros episodios que afecten al turismo y la calidad ambiental de la zona.