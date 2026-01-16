La justicia andaluza ha reconocido con el Premio de Honor al juez de menores granadino Emilio Calatayud y ha rendido homenaje al fiscal Luis Portero

Granada ha sido escenario este jueves de la II edición de los Premios Justicia de Andalucía, una cita institucional organizada por la Consejería de Justicia que busca reconocer a personas y colectivos comprometidos con los valores constitucionales, el Estado de Derecho y la defensa de los más vulnerables.

El acto, celebrado en el emblemático edificio del Cubo, futura sede de la Ciudad de la Justicia, ha reunido a representantes institucionales, del ámbito judicial y de la sociedad civil andaluza.

Los Premios Justicia de Andalucía, creados el año pasado por la Consejería, reconocen a personas o colectivos que destaquen por la defensa de los valores constitucionales y estatutarios, los derechos fundamentales, las libertades públicas y la protección de los más vulnerables. También buscan poner en valor la trayectoria profesional de juristas, el compromiso con el Servicio Público de Justicia y la contribución a la innovación y modernización de la Administración de Justicia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha puesto en valor el esfuerzo y compromiso de Emilio Calatayud a lo largo de su carrera profesional, destacando su labor en "favor de la justicia, los jóvenes y la infancia". Asimismo, ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de Luis Portero, como ejemplo de "integridad, valentía y servicio público".

Emilio Calatayud, Premio de Honor por su trayectoria judicial

El granadino Emilio Calatayud, juez de menores ya jubilado, ha sido distinguido con el Premio de Honor, un reconocimiento a toda una trayectoria marcada por la firmeza, la pedagogía y la empatía en el ejercicio de la justicia.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado a Calatayud como “una referencia dentro y fuera de Andalucía”, subrayando su capacidad para aplicar la ley desde una perspectiva educativa y social, especialmente en el ámbito de la justicia juvenil.

Homenaje al fiscal Luis Portero, "símbolo del Estado de Derecho"

La ceremonia ha servido también para rendir homenaje a la memoria del fiscal Luis Portero, primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por la banda terrorista ETA hace 25 años.

Nieto ha señalado que la figura de Portero demuestra que “la justicia fue y será más fuerte que el terror”, y ha recordado que su defensa del Estado de Derecho, que le costó la vida, ocupa un lugar permanente en la memoria colectiva de Andalucía.

Durante su intervención, el consejero José Antonio Nieto ha tenido un recuerdo especial para los granadinos recientemente fallecidos Fernando Mir, premiado el año pasado por su trayectoria en la Abogacía, y Juan Ramón Ferreira, concejal del Ayuntamiento de Granada, unidos —según destacó— por su “compromiso público”.

Nieto ha concluido insistiendo en que “cuidar la Justicia como valor esencial implica respetarla, pero también exigirle eficacia, cercanía, sensibilidad social y una gestión moderna”, acorde a las expectativas de la ciudadanía andaluza.