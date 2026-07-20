Investigadores de la UGR identifican biomarcadores en la lágrima que podrían detectar la fatiga visual por el uso de pantallas

La fatiga visual digital podría dejar de diagnosticarse únicamente a partir de la percepción subjetiva de los pacientes. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR), junto con científicos de la Universidad Estatal de Nueva York, ha descubierto que el uso de pantallas provoca cambios medibles en la composición de la lágrima, lo que abre nuevas vías para detectar este problema de forma objetiva.

El estudio, publicado en la revista científica Contact Lens and Anterior Eye, identificó un incremento de cinco moléculas relacionadas con procesos inflamatorios tras apenas 30 minutos de lectura en formato digital. Hasta ahora, el diagnóstico de este síndrome se apoyaba principalmente en cuestionarios sobre los síntomas percibidos por los usuarios.

Fatiga visual digital: biomarcadores en la lágrima para un diagnóstico más preciso

La fatiga visual digital, también conocida como síndrome visual informático, engloba síntomas como sequedad ocular, visión borrosa, picor, escozor, dolor de cabeza, cansancio ocular y dificultades para enfocar. Estas molestias suelen aparecer o intensificarse tras un uso prolongado de ordenadores, teléfonos móviles o tabletas.

Aunque se trata de una afección que puede afectar al rendimiento laboral, académico y a la calidad de vida, los especialistas señalan que todavía no existen pruebas objetivas ampliamente implantadas que permitan diferenciarla de otros problemas oculares, como el ojo seco o los defectos de graduación.

¿Qué biomarcadores aumentan tras utilizar pantallas?

Los investigadores analizaron doce moléculas presentes en la lágrima y comprobaron que cinco de ellas aumentaban de forma significativa después de la lectura en dispositivos electrónicos:

IL-1α

IL-6

IL-8

TGF-α

TNF-β

Estas moléculas participan en procesos de inflamación, respuesta inmunitaria y reparación de los tejidos. Además, el estudio constató que cuando las tareas requerían un mayor esfuerzo mental y una mayor concentración, los niveles de IL-8 y TNF-β se incrementaban todavía más, lo que apunta a que no solo influye la pantalla, sino también la exigencia cognitiva de la actividad.

Así se realizó el estudio sobre la fatiga visual digital

La investigación contó con la participación de 24 adultos jóvenes de entre 18 y 30 años. Cada uno de ellos completó cuatro sesiones experimentales en días diferentes, alternando tareas de lectura de 30 minutos tanto en pantalla como en papel y con distintos niveles de dificultad.

Tras cada sesión, los investigadores recogieron muestras de lágrima mediante un procedimiento no invasivo y analizaron doce biomarcadores inflamatorios. Paralelamente, los participantes respondieron cuestionarios para evaluar la intensidad de los síntomas visuales experimentados.

Los resultados mostraron diferencias claras entre ambos formatos. La lectura en dispositivos electrónicos provocó un incremento significativo de los biomarcadores inflamatorios y también un aumento de las molestias visuales.

¿Existe relación entre los cambios en la lágrima y los síntomas?

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que los científicos encontraron una relación directa entre la concentración de algunas de estas moléculas y la intensidad de las molestias descritas por los participantes.

Quienes presentaban mayores cambios en los biomarcadores también manifestaban más visión borrosa durante la lectura, mayor dificultad para reenfocar la vista, cansancio ocular y una sensación general de esfuerzo visual. Este hallazgo refuerza la posibilidad de utilizar estos marcadores biológicos como una herramienta objetiva para identificar la fatiga visual digital.

Fatiga visual digital y reducción del parpadeo: la explicación de los investigadores

Los autores del trabajo apuntan que estos cambios inflamatorios podrían estar relacionados con la reducción del parpadeo que se produce al utilizar pantallas. Al fijar la vista en dispositivos electrónicos, las personas suelen parpadear con menor frecuencia y de manera incompleta, favoreciendo la evaporación de la película lagrimal y la irritación de la superficie ocular.

A este fenómeno se suman otros factores habituales durante el uso de pantallas, como el brillo, el contraste, la iluminación ambiental, la atención sostenida y la elevada demanda visual de muchas tareas digitales. En conjunto, estas circunstancias pueden desencadenar una respuesta inflamatoria leve, pero detectable mediante el análisis de la lágrima.

Los investigadores recuerdan que el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos continúa aumentando en todas las franjas de edad, especialmente entre estudiantes, trabajadores de oficina y usuarios intensivos de teléfonos móviles. Por ello, consideran que comprender los cambios fisiológicos asociados al uso prolongado de pantallas será clave para desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y estrategias de prevención que contribuyan a proteger la salud visual de la población.