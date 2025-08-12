Inmaculada Hernández exige al PSOE explicaciones por nuevos audios que agravan el caso Ábalos-Koldo-Cerdán

La senadora del Partido Popular por Granada, Inmaculada Hernández, ha solicitado este martes al PSOE que ofrezca "explicaciones urgentes y claras" después de la difusión de nuevos audios relacionados con el caso Ábalos-Koldo-Cerdán. Según ha señalado, las grabaciones "agravan aún más la gravedad" de la investigación y demuestran "la necesidad de que los socialistas den la cara de una vez ante los ciudadanos".

Hernández ha criticado que el PSOE haya negado durante meses cualquier relación de la trama con Granada, "cuando la realidad y los audios que vamos conociendo apuntan a todo lo contrario" y persisten "muchos interrogantes sin respuesta".

Audios con contenido sexual y presunta relación con Granada

La representante popular ha lamentado que "mientras los granadinos esperaban inversiones y proyectos, a esto se dedicaban". Se refiere a un audio incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, según informaciones publicadas, revela una agenda de encuentros sexuales con prostitutas que se pretendían organizar en la provincia.

"Es bochornoso, indignante y repudiable", ha aseverado Hernández, quien ha recordado que el PP lleva meses pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido en el Parador de Granada la noche previa a la investidura de Paco Cuenca. En ese encuentro, según el partido, participaron José Luis Ábalos, Koldo García y un empresario investigado en la trama.

Exigen transparencia al PSOE de Granada

El PP también ha preguntado en varias ocasiones si aquella reunión fue "la última gran fiesta" de Ábalos antes de su cese como ministro de Fomento. Además, Hernández ha reclamado que el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, aclare si conocía lo que estaba ocurriendo, recordando que su asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía está siendo investigado.

"Los granadinos merecen transparencia, no evasivas", ha concluido la senadora, subrayando que "el PSOE no puede seguir escondiéndose mientras la trama y sus conexiones en Andalucía y Granada siguen saliendo a la luz".