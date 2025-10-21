Una iniciativa del centro comercial Granaita consigue que los jóvenes se diviertan dejando el móvil aparte

Parque Comercial Granaita celebra la excelente acogida por parte del público de su campaña “Zona Cero Pantallas”, dedicada a la concienciación del uso excesivo de dispositivos digitales en la infancia, y que ha conseguido acumular un total de 12.136 minutos en los que los visitantes han depositado su teléfono móvil en taquillas habilitadas a tal efecto para disfrutar de un rato de ocio sin pantallas.

La acción, pionera en la provincia granadina, se ha celebrado en el parque comercial del 19 al 27 de septiembre, y ofrecía una propuesta sencilla y a la vez transformadora: ofrecer un espacio para las familias donde puedan disfrutar sin necesidad de móviles, y enseñarles a crear estas Zona Cero Pantallas en sus casas.

El resultado, que ha superado las expectativas del centro, evidencia el interés de la sociedad por reflexionar sobre la crianza de nuestros hijos y sus hábitos de ocio. Tanto es así que la campaña ha tenido un impacto especialmente positivo en el propio enclave comercial, que durante los días de la iniciativa experimentó un crecimiento del 18% en el número de visitantes respecto al mismo periodo del año anterior. Un dato que confirma la buena acogida de la propuesta y el creciente posicionamiento de Granaita como enclave comercial de referencia para el entretenimiento y las experiencias en familia en la mitad norte de Granada.

Desde Granaita, su director de comunicación y marketing, David Arroyo, valora de forma “muy positiva” los resultados de esta campaña “con la que se ha buscado el dar a nuestros clientes un valor añadido y también invitarles a reflexionar, tal y como hicimos en la mesa redonda celebrada con el psicólogo Alberto Soler, la investigadora de la UGR Lina Cómbita y el fundador de ALM Granada, Javi Cantón. Tres figuras clave que nos permitieron conocer de primera mano cómo debemos regular la presencia de la tecnología en la crianza de nuestros hijos”.

En este sentido, desde el parque comercial subrayan que “hemos querido dar un paso más en nuestro compromiso social, demostrando que podemos ofrecer un entorno alternativo y saludable de ocio familiar. La participación de nuestros clientes en esta acción nos anima a seguir impulsando proyectos con impacto real en la comunidad”.

Por su parte, Lina Cómbita destacó que “iniciativas como esta son fundamentales en nuestra comunidad porque acercan a la vida cotidiana de las familias el conocimiento científico sobre el impacto del uso de pantallas en el desarrollo cerebral y en habilidades clave como la atención y la autorregulación de los niños. Al mismo tiempo, ofrecen un espacio donde pueden aprender estrategias prácticas para gestionar su uso en el día a día, disfrutar de un tiempo de calidad con sus hijos y reflexionar con ellos sobre cómo equilibrar el uso de la tecnología en el hogar”.

Desde ALM Granada, Javier Cantón, profesor universitario y experto en cultura digital, enfatizó la importancia de romper la presión social de dar un móvil a nuestros hijos "porque los demás también los tienen y si no, se quedan incomunicados". Esto significa "un replanteamiento del papel de la tecnología en nuestras vidas, no sólo en las de nuestros hijos, sino también en las nuestras". Invita también a sacar este debate en nuestros círculos sociales, grupos de padres y AMPAs, para mostrar "que no estamos solos en esta idea usar de manera consciente los móviles y la tecnología digital"

Un 99% de ocupación y aperturas para la recta final del año

Tras un 2025 de transformación y mejoras, Granaita enfoca la recta final del año con un 99% de ocupación de sus locales y celebrando la reciente apertura Motocard, tienda de accesorios y equipación para motociclistas que ubica en Granaita el único local de esta marca en la franja comprendida entre Málaga y Alicante.

De cara al mes de noviembre, se sumarán al mix comercial de Granaita la franquicia Popeye’s, así como la marca portuguesa de hogar y decoración Hôma, así como la esperada marca de perfumerías Primor. Y será en diciembre cuando abra sus puertas en el Centro de Ocio del parque comercial la barbacoa japonesa Shiro Yaki, una propuesta innovadora en la provincia con la que Granaita refuerza su oferta gastronómica.

Sobre Parque Comercial Granaita Parque Comercial Granaita es el espacio ocio, restauración y compras de referencia en la zona norte de Granada. Con más de 80 establecimientos y marcas a lo largo de los más de 103.000 m2 del complejo comercial, Granaita surge de la integración del Parque Kinepolis y el Centro Comercial Alameda tras una inversión de 5,5 millones de euros. En marzo de 2019 fue reinaugurado con una imagen completamente nueva y un diseño más moderno e innovador.

Granaita supone un espacio ideal para responder a la demanda de entretenimiento, moda, ocio y restauración de familias y jóvenes de Granada y su cinturón metropolitano, aunque por su magnífica ubicación y accesibilidad, su ámbito de influencia alcanza localidades del Poniente granadino y de la vecina provincia de Jaén.

Entre sus principales inquilinos se encuentran marcas de referencia en el sector como Mercadona, Primor, Kinépolis, Decathlon, Sprinter, Álvaro Moreno o Pepco, entre muchos otros. Asimismo, Granaita cuenta también con el certificado BREEAM que reconoce la excelencia en la gestión de las infraestructuras, reconocimiento que anualmente continúa revalidando.