El Hospital HLA Universitario Inmaculada inaugura el curso académico 2024/2026 con 119 estudiantes nacionales e internacionales

El Hospital HLA Universitario Inmaculada ha celebrado el acto de inauguración del curso académico 2024/2026, dando la bienvenida a 119 estudiantes nacionales e internacionales procedentes de distintas facultades y grados sanitarios. Los jóvenes profesionales continuarán o completarán su formación en las áreas asistenciales del hospital, consolidando así su apuesta por la formación práctica de calidad y el desarrollo del talento sanitario.

El evento tuvo lugar en el salón de actos del HLA Inmaculada y contó con una amplia representación institucional. En nombre del Ayuntamiento de Granada asistió Amparo Arrabal Martín, concejala de Política Social, Discapacidad y Mayores; por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, participó su decano, Juan José Jiménez Moleón; y en representación del HLA Universitario Inmaculada, intervinieron Francisco Martí, director médico, David Cuevas, gerente, y Erika López Moreno, especialista en Cardiología, quien ofreció la charla titulada “HLA Inmaculada: el hospital que nos ve crecer”.

También formaron parte de la bienvenida representantes locales de ASISA Aseguradora, la subdirectora del Centro de Lenguas Modernas, Sonia Sánchez, y la responsable de prácticas de Sanidad, Cristina Vara, junto a tutores hospitalarios, jefes de servicio y personal médico del hospital.

Formación práctica en el Hospital HLA Inmaculada: compromiso y excelencia

Desde la Dirección del Hospital HLA Inmaculada se expresó la “satisfacción por recibir a un nutrido grupo de alumnos y alumnas de diferentes disciplinas asistenciales de España, Estados Unidos y Colombia”. Esta diversidad, afirmaron, “enriquece el entorno formativo y cultural del hospital y refuerza el compromiso de los tutores con una enseñanza práctica basada en la excelencia, la innovación y la humanización del trato al paciente”.

El hospital subraya que su misión es garantizar que la educación práctica de estos futuros profesionales sea de la más alta calidad, proporcionándoles las herramientas necesarias para su desarrollo integral y fomentando siempre la vocación sanitaria y la empatía con el paciente.