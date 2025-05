El hospital HLA Universitario Inmaculada implanta con éxito un marcapasos sin cables

LEER MÁS HLA Universitario Inmaculada y la UGR renuevan su convenio para la formación de estudiantes estadounidenses

El hospital HLA Universitario Inmaculada se ha convertido en el primer centro privado de Andalucía en implantar en un paciente un marcapasos sin cables con fijación activa. Los doctores Miguel Álvarez y Manuel Molina, especialistas en Electrofisiología y Arritmias han llevado a cabo la intervención, que convierte al hospital granadino del Grupo HLA en un referente en Cardiología en la comunidad autónoma.

Los marcapasos convencionales utilizados para tratar arritmias conocidas como bradiarritmias requieren una batería implantada en el tórax, que se conecta por cables a las cámaras del corazón. Estos dispositivos son muy efectivos, pero presentan algunos riesgos, como infecciones que pueden originarse en la herida de implantación y afectar al corazón, requiriendo su retirada. Además, este tipo mecanismo no puede implantarse en pacientes que presentan dificultades para acceder a sus venas. “La nueva generación de marcapasos sin cables soluciona estos problemas al combinar la batería y los electrodos en un único dispositivo compacto. Su implantación se realiza desde la ingle, a través de la vena de la región femoral, hasta alcanzar las cámaras cardiacas y no requiere puntos de sutura, por lo que tampoco deja ninguna herida. Esta técnica reduce el riesgo, ya que si se produjese una infección no se trasminaría al corazón”, explican los cardiólogos de HLA Hospital Universitario Inmaculada.

Según los Dres. Álvarez y Molina, existen dos tipos de estos dispositivos, de fijación pasiva y activa. Los de fijación activa, como el que se ha implantado en centro granadino, “cuenta con un sistema en forma de hélice que profundiza en el músculo al darle vueltas al dispositivo, con una duración de más de 20 años en la mayoría de los casos”. El seguimiento de estos aparatos es similar al convencional, pero con mayor seguridad y comodidad para el paciente. El éxito de esta intervención consolida al hospital HLA Universitario Inmaculada en la vanguardia de la tecnológica médica, afianzado su compromiso con la innovación, la formación, la calidad asistencial y la incorporación constante de las técnicas más avanzadas coincidiendo con el 50 aniversario del centro.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel. Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.