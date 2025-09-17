El hombre provocó un incendio en el Hospital San Cecilio de Granada que obligó a desalojar a 30 pacientes

Los hechos tuvieron lugar sobre las 3:00 horas de la madrugada, cuando se declaró un incendio en una habitación de la tercera planta del Hospital San Cecilio. El fuego, que provocó una gran cantidad de humo, fue inicialmente sofocado con extintores por los vigilantes de seguridad y posteriormente controlado de manera definitiva por el servicio de Bomberos.

Ante la situación, unos 30 pacientes fueron desalojados de sus habitaciones y reubicados en otras zonas del centro sanitario, ya que el humo y el fuerte olor hacían imposible su permanencia en la planta afectada.

Daños valorados en 55.000 euros tras el incendio en el Hospital San Cecilio

Según la dirección del hospital, los daños alcanzaron tanto al mobiliario como a paredes, suelos, techos y zonas comunes, con una valoración cercana a los 55.000 euros. A pesar de la magnitud del incidente, la actividad asistencial no se vio interrumpida y todos los servicios continuaron prestándose con normalidad.

El gerente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, Manuel Reyes Nadal, destacó que no hubo que lamentar daños personales y subrayó la rápida actuación del personal sanitario, junto a Policía, Bomberos y fuerzas de seguridad, lo que permitió evacuar la zona y garantizar la seguridad de los pacientes.

Un incendio provocado por acción humana

La investigación policial determinó que el fuego se originó en el colchón de un paciente de 60 años, en el que fue hallado un mechero. Con estas pruebas, la Policía Nacional de Granada imputó al hombre como presunto responsable del incendio provocado, descartando que el siniestro se debiera a una causa accidental.

El Hospital San Cecilio de Granada agradeció en un comunicado la labor de sus profesionales y de los cuerpos de seguridad, que actuaron con “rapidez y coordinación” durante la emergencia.