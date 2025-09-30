Herogra Group explica en Onda Agraria Granada los beneficios de los bioestimulantes

Durante los últimos años, el mercado de los bioestimulantes ha experimentado un aumento notable en comparación con la fertilización tradicional. Según explicó el director comercial de Herogra Group, Rubén Vázquez, esta tendencia responde tanto a la búsqueda de mayores rendimientos por parte de los agricultores como a la necesidad de cumplir con las exigencias de la Política Agraria Común (PAC) y sus nuevas directrices en materia de sostenibilidad.

El director comercial de Herogra Group recordó que la normativa europea incluye medidas específicas para fomentar la aplicación de productos que mejoren la eficiencia en el uso de recursos y reduzcan el impacto ambiental en la agricultura. Según Vázquez, el uso de bioestimulantes agrícolas no se limita a un sector concreto, sino que está ya extendido en cultivos subtropicales, en los cítricos del Valle de Lecrín y en producciones extensivas como el olivar, de gran peso en la economía andaluza.

Esta versatilidad hace que los bioestimulantes sean una herramienta cada vez más presente en la práctica agronómica, independientemente de la tipología de cultivo o la zona de producción.