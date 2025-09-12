SUCESOS

Hallado muerto un parapentista de 65 años desaparecido en la Sierra de Loja

Después de que sus amigos denunciaran su desaparición la noche anterior. El hallazgo se ha producido en una zona de difícil acceso, donde trabaja el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil para la recuperación del cuerpo.

Redacción

Granada |

La alerta se produjo sobre las 22:00 horas del jueves, cuando uno de sus compañeros avisó al 112 Andalucía tras no lograr localizarlo. El parapentista llevaba horas sin dar señales y la falta de luz nocturna dificultó su búsqueda inicial.

Desde ese momento se desplegó un dispositivo de rescate coordinado por la Guardia Civil. Finalmente, en la mañana del viernes, el operativo localizó al parapentista en el paraje Charco del Negro, una zona de muy difícil acceso en la Sierra de Loja.

En la operación participan especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), encargados de recuperar el cuerpo debido a la complejidad del terreno. Por ahora no se han confirmado las causas exactas del fallecimiento del parapentista Sierra de Loja.

