Güéjar Sierra celebra hoy su 1ª Carrera de Autos Locos dentro de las fiestas patronales

La primera Carrera de Autos Locos en Güéjar Sierra se celebra hoy a las 19:30 horas en el marco de las Fiestas Patronales, que se desarrollan del 12 al 17 de agosto.

Los vehículos podrán adaptarse a todas las formas y diseños imaginables, inspirándose en los míticos dibujos animados de “Autos Locos”. Esta primera edición promete ser uno de los momentos más divertidos del programa festivo, combinando ingenio, velocidad y humor en un recorrido por el corazón de Güéjar Sierra.

Recorrido de la Carrera de Autos Locos en Güéjar Sierra

El evento arrancará en la Plaza Domingo Puente Marín, seguirá por Calle Eras Bajas y Calle Ramón y Cajal, y concluirá en la Plaza Mayor. Los participantes deberán pilotar sus vehículos de forma artesanal, sin motores ni pedales, usando únicamente la inercia para moverse.

Premios y categorías de la Carrera de Autos Locos

La Carrera de Autos Locos en Güéjar Sierra premiará tanto la velocidad como la creatividad y la originalidad de los vehículos y disfraces. Las categorías son:

Auto Loco más original

Auto Loco más veloz

Auto Loco más desastrado

Cada vehículo deberá estar acorde con las bases de fabricación artesanal, y los participantes deberán ir disfrazados según la temática del coche. La edad mínima para participar es de 14 años, siendo necesaria autorización parental para menores de 18.