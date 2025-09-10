Granaita lanza “Zona Cero Pantallas” para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en niños

El Parque Comercial Granaita se convierte en epicentro de la concienciación sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes. Durante nueve días, el espacio granadino acogerá charlas, talleres y juegos tradicionales que buscan ofrecer a las familias recursos para equilibrar el tiempo de ocio digital.

Según el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, casi 100.000 menores de la provincia de Granada podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas, lo que conlleva riesgos para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Entre los efectos más comunes destacan la dificultad para dormir, retrasos en el lenguaje, problemas de atención, ansiedad, sedentarismo, sobrepeso o miopía.

Actividades gratuitas para toda la familia

La campaña Zona Cero Pantallas ofrecerá un amplio programa de actividades en Granaita:

Charlas en colegios junto a pediatras y expertos locales.

Reto Zona Cero Pantallas, donde las familias podrán dejar sus móviles en taquillas del centro de ocio y ganar premios al sumar minutos sin pantallas.

Juegos tradicionales como chapas, scalextric o rayuela.

Taller de yoga en familia, el sábado 20 de septiembre a las 10:30.

Podcast en directo con especialistas y creadores de contenido.

La charla de Alberto Soler en Granaita

Uno de los momentos clave de la campaña será la conferencia del psicólogo Alberto Soler, el 20 de septiembre de 19:30 a 21:30. Con más de 15 años de experiencia en psicoterapia y autor de varios libros sobre crianza, Soler abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes y ofrecerá estrategias prácticas para un consumo equilibrado de la tecnología en el hogar.

Además, participará en una mesa redonda junto a representantes de Adolescencia Libre de Móviles Granada, donde las familias asistentes podrán plantear sus preguntas y dudas directamente a los expertos.