Granada Premium presenta el nuevo Mercedes-Benz CLA en una noche que tiñó la ciudad de rojo y elegancia

Las instalaciones de Granada Premium se transformaron en el escenario perfecto para una noche donde la innovación y la emoción fueron protagonistas. El concesionario oficial de la marca alemana presentó el nuevo Mercedes-Benz CLA, un modelo que simboliza el comienzo de la ofensiva eléctrica más ambiciosa en la historia de Mercedes-Benz.

Más de 250 asistentes pudieron disfrutar de una velada inolvidable en la que Granada se vistió de rojo, color que impregnó cada rincón del evento y que simbolizó la energía y el espíritu pionero del nuevo CLA.

El nuevo Mercedes-Benz CLA: diseño, tecnología y autonomía sin precedentes

El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico destaca por su diseño vanguardista y una impresionante autonomía de hasta 790 kilómetros (WLTP). Su versión CLA 250+, disponible desde 44.995 euros (sin impuestos), marca un hito en la apuesta de la marca por una movilidad más limpia, inteligente y premium.

El evento contó con una cuidada puesta en escena en la que el grupo The Hula’s Hula’s ofreció un repertorio musical elegante y vibrante, acompañando un ambiente que fusionó la tecnología, la música y la emoción. El momento más esperado llegó con el desvelado del nuevo CLA, acompañado de un espectáculo audiovisual que simbolizó el comienzo de una nueva etapa para Mercedes-Benz.

Granada Premium impulsa la movilidad eléctrica de Mercedes-Benz

Durante la presentación, Jorge García, gerente de Granada Premium, destacó la relevancia del modelo dentro de la estrategia de electrificación de la marca:

“Estamos orgullosos de ser parte del futuro eléctrico de Mercedes-Benz. Este nuevo CLA representa la perfecta unión entre innovación, diseño y sostenibilidad, y refleja nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de conducción emocionante y responsable”, afirmó.

Con esta presentación, Granada Premium no solo mostró un vehículo, sino una auténtica declaración de intenciones: el futuro de la movilidad ya está aquí, y es eléctrico, inteligente y emocionante.