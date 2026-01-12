Granada incorpora 17 vehículos eléctricos a su flota de limpieza urbana

La nueva flota de vehículos eléctricos de Granada incluye 10 vehículos auxiliares para barrido manual motorizado, 7 barredoras baldeadoras de mediana capacidad y un lavacontenedor de carga lateral, todos diseñados para adaptarse a la morfología urbana de Granada y a las exigencias ambientales de la ciudad. La medida, en vigor desde el 29 de diciembre, busca reducir emisiones, mejorar la limpieza y cuidar la calidad del aire en la ciudad.

Según la alcaldesa, Marifrán Carazo, estos vehículos permitirán reducir emisiones contaminantes y el impacto acústico, especialmente en zonas residenciales y peatonales, al tiempo que combinan tareas de barrido, baldeo e hidrolimpieza, aumentando la eficiencia del servicio.

El sistema incorpora barrido mixto dual, que permite limpiar sobre superficies previamente humidificadas, reduciendo, la emisión de polvo y partículas en suspensión. Esta tecnología mejora la salud urbana y la calidad del aire, al mismo tiempo que facilita el trabajo de los equipos de limpieza manual.

Además, los vehículos cuentan con habitáculos aislados térmica y acústicamente para los operarios, priorizando la prevención de riesgos laborales y la seguridad del personal. La plataforma digital VISION, desarrollada por FCC Medio Ambiente, permitirá controlar en tiempo real los itinerarios y la eficacia de cada vehículo, asegurando la transparencia y eficiencia del servicio.

El nuevo contrato prevé la incorporación progresiva de cerca de 400 vehículos y máquinas de nueva adquisición, de los cuales más del 80% tendrán etiqueta ECO o CERO emisiones, mejorando la huella de carbono y la calidad del aire en la ciudad. La inversión total destinada a esta modernización asciende a 30,4 millones de euros.

La alcaldesa ha destacado que este modelo de limpieza urbana prioriza la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de la calidad del servicio, reforzando el compromiso de Granada con un entorno más limpio, saludable y eficiente para todos sus vecinos.

Como parte del contrato, cada seis meses se realizarán comparecencias públicas para evaluar el cumplimiento de los objetivos de limpieza. Además, se crearán brigadas específicas contra pintadas vandálicas, asegurando que los barrios de Granada mantengan un servicio urbano de alta calidad en todo momento.