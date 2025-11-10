Granada consolida su posición como referencia internacional en Inteligencia Artificial con la inauguración del Centro ANIA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que la ciudad ofrece “el entorno idóneo para impulsar proyectos pioneros en IA”, gracias al apoyo institucional y al potencial científico de la Universidad de Granada (UGR), reconocida internacionalmente y situada entre los centros más influyentes del mundo en investigación en inteligencia artificial.

Durante el acto de inauguración, en el que también participaron el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, se destacó el papel estratégico del nuevo centro como organismo vertebrador del ecosistema andaluz de innovación.

El Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía nace con el propósito de transformar la IA en proyectos reales y útiles para la administración, las empresas, el mundo académico y la ciudadanía. Según la Junta, sus líneas de trabajo se centrarán en:

Mejorar la eficiencia de la Administración regional y local.

Agilizar trámites y resolver dudas burocráticas mediante herramientas inteligentes.

Impulsar la competitividad del tejido empresarial y las pymes.

Reforzar la investigación junto al ámbito académico.

Además, Moreno recalcó que el centro permitirá atraer talento internacional y favorecer una economía basada en el conocimiento, consolidando así a Granada como ciudad referente en IA.

Una apuesta regulatoria y tecnológica de futuro

El Gobierno andaluz ha recordado que el papel del nuevo centro quedará reforzado con la próxima Ley Andaluza Digital (LADI), que llegará al Parlamento en las próximas semanas. Paralelamente, se avanza en el desarrollo de ‘JuntaGPT’, la plataforma de IA de la Junta que estará operativa en 2026 y que permitirá a todos los funcionarios trabajar con herramientas avanzadas incluso desde dispositivos móviles.

La inauguración del centro coincide, además, con la apertura del III Congreso de Inteligencia Artificial en la ciudad, un evento que fortalece aún más la reputación de Granada como polo estratégico de innovación y tecnología.