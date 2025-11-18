Granada activa el 9 de diciembre un dispositivo nocturno para personas sin hogar por la ola de frío

El nuevo recurso municipal se habilitará en la residencia de la asociación OCREM, ubicada en la barriada del Beiro, y funcionará todos los días de la semana entre las 20:00 y las 8:00 horas. El servicio ofrecerá cena, desayuno, espacios de descanso, abrigo y aseo, con el objetivo de asegurar un entorno digno a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, subrayó la importancia de esta actuación: “Para este equipo de gobierno es una prioridad que ninguna persona quede desprotegida ante las bajas temperaturas, especialmente quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”. Según destacó, se trata de un recurso de alta tolerancia, lo que permite una atención más flexible y adaptada a la realidad de quienes viven en la calle.

Refuerzo de la red municipal de atención social

En paralelo a este dispositivo nocturno, el Ayuntamiento recordó que el resto de servicios para personas sin hogar continua funcionando con normalidad. Entre ellos, la residenciaMadre de Dios en la calle Varela, el servicio de calle Arandas y el recurso específico destinado a mujeres y familias.

Arrabal insistió en que la red municipal trabaja de manera coordinada para ofrecer una respuesta eficaz, especialmente en episodios climatológicos adversos: “Con la activación de este recurso nocturno damos un paso más en la protección social y en la defensa de los derechos fundamentales de quienes más lo necesitan”.