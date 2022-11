Granada acoge el preestreno de "Los constructores de la Alhambra"

Basándose en las crónicas del siglo XIV, escritas por el visir y poeta de los Reyes de Granada, Ibn al-Jatib, y con un acceso único para rodar en el edificio, la directora Isabel Fernández nos sumerge en un viaje en el espacio y el tiempo para descubrir a los personajes responsables de la construcción de los palacios de la Alhambra, su historia y los motivos que les impulsaron a realizar esta obra de arte única. Un viaje astral y poético que explora el significado arquitectónico y filosófico de uno de los edificios más icónicos del mundo.

El guión, escrito por la propia directora y Margarita Melgar, ha contado con el apoyo científico de los mejores expertos del Patronato de la Alhambra, la Universidad de Granada y la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, en una colaboración artístico-científica sin precedentes.

Los constructores de La Alhambra es una película histórica que usa los recursos del documental y de la ficción para sumergir al espectador en una época fundamental de nuestra historia de la que sabemos muy poco.

La estrella internacional, el actor egipcio francés Amr Waked (Syriana; La pesca del salmón en Yemen; Lucy) da vida al protagonista Ibn al-Jatib, figura fundamental de la península ibérica en el siglo XIV, autor de la Crónica de los Reyes de Granada, y que es la voz de primera mano que cuenta los secretos de la Alhambra. Otros actores de origen magrebí como Sofian Benaissati (La Hija; Gigantes), Farah Hamed Ali (Élite; Los últimos días), o Adil Koukouh (Entrevías; El Cid) completan este fresco de una época en la que Andalucía fue uno de los centros de conocimiento más avanzados de Europa.

Es la primera vez que La Alhambra acoge un rodaje similar. Probablemente sea el edificio español más restrictivo a la hora de autorizar un rodaje, y quizá uno de los más restrictivos de Europa. Para poder filmar en su interior, la producción tuvo que asumir estrictos condicionantes y diseñar un plan de rodaje totalmente adaptado a los requisitos de un espacio tan especial, que es una obra de arte Patrimonio de la Humanidad.

La directora Isabel Fernández explica el origen del proyecto: “siempre me ha fascinado el legado musulmán en Europa y especialmente la Alhambra, que es su obra cumbre. Igualmente, siempre me ha sorprendido lo poco que se ha contado sobre esta parte de la historia y de su gente. Es por ello que hace 6 años decidí sumergirme en la historia de Granada para intentar entender el sentido de ese edificio que fascina a todo el mundo. Esta gran historia sobre su creación estaba ahí pidiendo que alguien se acercara para contarla. Me gustaría que sirviese para reflexionar sobre una parte fundamental de quiénes somos, y para reivindicar el peso de Al-Ándalus en la creación de la cultura europea”.