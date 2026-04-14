Golpe al crimen organizado en Granada: 36 detenidos en dos operaciones contra narcolanchas y estafas masivas

a Policía Nacional ha asestado un importante golpe al crimen organizado con la desarticulación de dos organizaciones que operaban en Granada y Almería, especializadas en el uso de narcolanchas para el transporte de personas y estupefacientes.

La operación, desarrollada con la colaboración de Europol, se ha saldado con 24 detenidos, de los que 14 han ingresado en prisión provisional. Las redes facilitaban la inmigración irregular desde el norte de África, además de traficar con droga, combustible y tabaco.

Las investigaciones también han revelado que los grupos robaban motores de embarcaciones para reutilizarlos en sus actividades ilícitas, consolidando así una infraestructura logística compleja.

Durante los registros, los agentes intervinieron narcolanchas, vehículos de alta gama, más de 80.000 euros en efectivo, armas, droga y abundante material vinculado a estas actividades.

Operación “Minority Report”: estafas por valor de 400.000 euros

De forma paralela, la Policía Nacional ha llevado a cabo en Granada la operación “Minority Report”, que ha permitido desarticular otra organización criminal dedicada a la estafa masiva.

En este caso, han sido detenidas 12 personas acusadas de delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal. El grupo habría defraudado más de 400.000 euros a unas 300 personas, en su mayoría de la provincia.

El entramado obtenía copias de DNI gracias a la colaboración de una trabajadora de una tienda de telefonía en un centro comercial de la capital. Con estos datos, los implicados contrataban microcréditos y realizaban compras online sin el conocimiento de las víctimas.

Con el dinero obtenido, los miembros de la red adquirían productos electrónicos y otros bienes que posteriormente revendían. Además, parte del dinero se destinaba a gastos personales, como tratamientos estéticos.

En los registros, los agentes incautaron cientos de tarjetas SIM, documentación, dispositivos electrónicos y una plantación de marihuana.