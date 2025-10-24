Gilauto presenta en Granada el nuevo Audi Q3: diseño, tecnología y emoción en su máxima expresión

El concesionario Audi Gilauto, situado en la Avenida de Andalucía, acogió un evento exclusivo para presentar el nuevo Audi Q3 en Granada, reuniendo a amigos, clientes y representantes de la vida social y cultural de la ciudad. La velada, acompañada por música de violín en directo y un ambiente selecto, fue una muestra del espíritu premium y la emoción que caracteriza a Audi.

La recepción comenzó a las ocho de la tarde con la intervención de Marta Ruiz, responsable de marketing de Audi Gilauto, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el apoyo de los medios. Posteriormente, Juan Antonio Gil, anfitrión del evento y alma mater de la empresa, ofreció un emotivo discurso en el que recordó los casi cincuenta años de trayectoria del grupo.

“Gilauto no es solo una empresa: es una familia, una historia compartida y, sobre todo, un punto de encuentro”, afirmó Gil, subrayando la importancia de la cercanía y la pasión por el servicio.

Juan Antonio Gil, anfitrión del evento y alma mater de la empresa. | Gilauto

El momento culminante llegó con la intervención de Ricardo Berbel, director comercial, quien presentó las novedades del nuevo Audi Q3, destacando su evolución tecnológica, su carácter versátil y su eficiencia. El destape del vehículo, acompañado por un crescendo de violín, fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Gilauto | Gilauto

El nuevo Audi Q3: versatilidad, diseño y tecnología

El nuevo Audi Q3, disponible en versiones SUV y Sportback, llega al mercado con un diseño más musculoso y expresivo, un interior digitalizado y motorizaciones más eficientes, incluyendo una versión híbrida enchufable capaz de recorrer hasta 119 km en modo eléctrico.

Su suspensión adaptativa y los faros Matrix LED digitales con micro-LED elevan el confort y la seguridad, mientras que el interior incorpora pantallas de hasta 12,8 pulgadas y un asistente de voz con inteligencia artificial. Además, apuesta por la sostenibilidad, con materiales reciclados, tapicerías ecológicas y motores con distintivos ECO y CERO emisiones.

Precios y disponibilidad del Audi Q3 en Granada

El nuevo Audi Q3 SUV parte desde 46.590 euros, mientras que la versión e-hybrid lo hace desde 56.090 euros. Por su parte, el Audi Q3 Sportback parte desde 48.490 euros, y su variante híbrida enchufable desde 57.990 euros.

Las primeras unidades llegarán a Gilauto Granada a lo largo del mes de octubre, consolidando al concesionario como referente de la marca Audi en la provincia.