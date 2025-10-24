Gilauto presenta en Granada el nuevo Audi Q3: diseño, tecnología y emoción en su máxima expresión

El concesionario Audi Gilauto, situado en la Avenida de Andalucía, acogió un evento exclusivo para presentar el nuevo Audi Q3 en Granada, reuniendo a amigos, clientes y representantes de la vida social y cultural de la ciudad. La velada, acompañada por música de violín en directo y un ambiente selecto, fue una muestra del espíritu premium y la emoción que caracteriza a Audi.
La recepción comenzó a las ocho de la tarde con la intervención de Marta Ruiz, responsable de marketing de Audi Gilauto, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el apoyo de los medios. Posteriormente, Juan Antonio Gil, anfitrión del evento y alma mater de la empresa, ofreció un emotivo discurso en el que recordó los casi cincuenta años de trayectoria del grupo.
“Gilauto no es solo una empresa: es una familia, una historia compartida y, sobre todo, un punto de encuentro”, afirmó Gil, subrayando la importancia de la cercanía y la pasión por el servicio.
El momento culminante llegó con la intervención de Ricardo Berbel, director comercial, quien presentó las novedades del nuevo Audi Q3, destacando su evolución tecnológica, su carácter versátil y su eficiencia. El destape del vehículo, acompañado por un crescendo de violín, fue recibido con entusiasmo por los asistentes.
El nuevo Audi Q3: versatilidad, diseño y tecnología
El nuevo Audi Q3, disponible en versiones SUV y Sportback, llega al mercado con un diseño más musculoso y expresivo, un interior digitalizado y motorizaciones más eficientes, incluyendo una versión híbrida enchufable capaz de recorrer hasta 119 km en modo eléctrico.
Su suspensión adaptativa y los faros Matrix LED digitales con micro-LED elevan el confort y la seguridad, mientras que el interior incorpora pantallas de hasta 12,8 pulgadas y un asistente de voz con inteligencia artificial. Además, apuesta por la sostenibilidad, con materiales reciclados, tapicerías ecológicas y motores con distintivos ECO y CERO emisiones.
Precios y disponibilidad del Audi Q3 en Granada
El nuevo Audi Q3 SUV parte desde 46.590 euros, mientras que la versión e-hybrid lo hace desde 56.090 euros. Por su parte, el Audi Q3 Sportback parte desde 48.490 euros, y su variante híbrida enchufable desde 57.990 euros.
Las primeras unidades llegarán a Gilauto Granada a lo largo del mes de octubre, consolidando al concesionario como referente de la marca Audi en la provincia.