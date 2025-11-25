Las Gabias aprueba inicialmente su ordenanza para regular los patinetes eléctricos

La nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal fija casco obligatorio y edad mínima de 16 años

El Ayuntamiento de Las Gabias ha aprobado de forma inicial una ordenanza destinada a ordenar el uso de patinetes eléctricos y otros VMP en el municipio. La regulación establece requisitos técnicos obligatorios, como sistemas de iluminación y elementos reflectantes, y fija en 16 años la edad mínima para conducir este tipo de vehículos.

La norma también contempla la obligatoriedad del casco, una medida que busca reforzar la seguridad vial ante el incremento del uso de estos dispositivos en el entorno urbano.

Zonas de circulación y prohibiciones clave en los vehículos de movilidad personal

La ordenanza delimita con claridad las zonas donde podrán circular los VMP, prohibiendo expresamente su tránsito por aceras y otros espacios reservados a peatones. Además, veta prácticas consideradas de riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar los dispositivos de forma temeraria.

El texto introduce un régimen sancionador con multas de 100, 200 y hasta 500 euros, en función de la gravedad de la infracción, con el objetivo de fomentar un uso responsable y reducir la siniestralidad.