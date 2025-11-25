sanciones de hasta 500 euros

Las Gabias aprueba inicialmente su ordenanza para regular los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Las Gabias ha dado luz verde a la aprobación inicial de una normativa que regulará el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), imponiendo requisitos técnicos, limitaciones de circulación y sanciones. La ordenanza abre ahora un periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Redacción

Granada |

La nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal fija casco obligatorio y edad mínima de 16 años

El Ayuntamiento de Las Gabias ha aprobado de forma inicial una ordenanza destinada a ordenar el uso de patinetes eléctricos y otros VMP en el municipio. La regulación establece requisitos técnicos obligatorios, como sistemas de iluminación y elementos reflectantes, y fija en 16 años la edad mínima para conducir este tipo de vehículos.

La norma también contempla la obligatoriedad del casco, una medida que busca reforzar la seguridad vial ante el incremento del uso de estos dispositivos en el entorno urbano.

Zonas de circulación y prohibiciones clave en los vehículos de movilidad personal

La ordenanza delimita con claridad las zonas donde podrán circular los VMP, prohibiendo expresamente su tránsito por aceras y otros espacios reservados a peatones. Además, veta prácticas consideradas de riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar los dispositivos de forma temeraria.

El texto introduce un régimen sancionador con multas de 100, 200 y hasta 500 euros, en función de la gravedad de la infracción, con el objetivo de fomentar un uso responsable y reducir la siniestralidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer