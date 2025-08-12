SUCESOS

Fallece un trabajador en un accidente laboral en Alhendín

Un hombre ha perdido la vida este lunes tras sufrir un accidente laboral en Alhendín, en una planta de reciclaje. Guardia Civil y 112 Andalucía investigan las circunstancias del suceso.

Redacción

Granada |

Administraciones y agentes sociales están preocupados por el incremento de los accidentes laborales
Administraciones y agentes sociales están preocupados por el incremento de los accidentes laborales | PIxabay

Un trabajador de una planta de reciclaje ubicada en el municipio de Alhendín ha fallecido este lunes como consecuencia de un accidente laboral.

Fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado que los hechos se produjeron en torno a las 11:20 horas de la mañana.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo. La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.

Condolencias y petición de información tras el accidente laboral en Alhendín

La Diputación Provincial de Granada ha trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados del trabajador, expresando su solidaridad y apoyo en “estos momentos de dolor”.

Asimismo, ha anunciado que solicitará a la empresa concesionaria toda la información relativa al accidente laboral en Alhendín para esclarecer los hechos y garantizar que se cumplan “todas las medidas y protocolos de seguridad para velar por la seguridad de los trabajadores”.

