Tenía 20 años

Fallece en Granada una joven estudiante tras empeorar su estado de salud en su piso compartido

Este lunes, Granada se conmocionó con la muerte de Paula Jinfeng Pacheco Torrente, una joven de 20 años y estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses, quien falleció en la vivienda de estudiantes que compartía en la calle Santa Clotilde tras presentar un empeoramiento de un problema de salud previo.

Redacción

Granada |

Imagen de archivo de una ambulancia en la Región de Murcia.
Imagen de archivo de una ambulancia en la Región de Murcia. | Europa Press

La joven acudió primero a Urgencias, donde fue atendida por los servicios sanitarios, pero al regresar a su piso compartido, su estado de salud se agravó. Sobre las 10 menos cuarto de la mañana, el Servicio Coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de su situación.

De inmediato, se movilizaron policía nacional y local, así como los equipos sanitarios, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Tras certificarse su fallecimiento, se activó el protocolo judicial correspondiente.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha pronunciado sobre el suceso esta mañana.

La Universidad de Granada lamenta la muerte de estudiante

La Universidad de Granada expresó su pesar por la pérdida de Paula Jinfeng Pacheco Torrente y ha ofrecido asistencia psicológica a sus compañeros de clase y a las compañeras de piso a través del Gabinete Psicopedagógico y la Delegación del Rector para la Salud.

El sepelio de la joven se celebrará hoy en Albacete, su ciudad de origen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer