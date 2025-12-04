El exsuperintendente de la Policía Local de Granada niega accesos irregulares en el caso Viogen

El exsuperintendente José Manuel Jiménez Avilés compareció este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada para responder como investigado en el caso Viogen, una causa que analiza un presunto delito de revelación y descubrimiento de secretos. El exjefe policial negó cualquier acceso irregular al sistema Viogen, dedicado al seguimiento de víctimas de violencia machista.

La declaración se prolongó alrededor de diez minutos, durante los cuales sólo respondió a las preguntas de su defensa. La Fiscalía no estuvo presente en la comparecencia. En la causa figuran otras siete personas investigadas por supuestos accesos al sistema con el fin de obtener datos personales de una víctima de violencia machista vinculada a un subinspector del cuerpo municipal.

Este subinspector —no investigado en este procedimiento— fue condenado recientemente a dos años y ocho meses de prisión por delitos de violencia física y psíquica habitual, además de menoscabo psíquico, una sentencia que ha recurrido solicitando su absolución.

Jiménez Avilés alegó que los accesos al sistema se realizaron en el marco del expediente que el Ayuntamiento abrió contra dicho subinspector durante la investigación por maltrato. El agente fue apartado de su puesto como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local y destinado a tareas de archivo.

La denunciante, también víctima de los accesos presuntamente indebidos, está citada a declarar el próximo 10 de diciembre, cerrando la primera ronda de testimonios. Fuentes del caso no descartan que el número de investigados en el caso Viogen aumente si las pesquisas revelan nuevas irregularidades cometidas desde otras zonas de España.

Supuestos amaños en oposiciones: otra causa paralela

Además del caso Viogen, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dirige otra investigación sobre supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en la Policía Local de Granada, así como en los ayuntamientos de Algarinejo y Albolote. Esta causa, abierta por posibles irregularidades en procesos selectivos, cuenta con más de 40 investigados.

Tras levantarse el secreto de sumario en noviembre, la jueza ordenó la citación de los implicados para informarles de las diligencias y tomarles declaración. La investigación ha incluido varios registros de la UDEF, tanto en febrero como en julio.

En este contexto, Jiménez Avilés presentó en febrero su “renuncia voluntaria” al cargo de superintendente, un anuncio que la alcaldesa Marifrán Carazo interpretó como el inicio de “un nuevo tiempo” para la Policía Local.

El pasado 12 de junio tomó posesión Rafael Domingo Sánchez como nuevo jefe del cuerpo, tras un proceso selectivo abierto a intendentes de toda Andalucía.