El PP exige al alcalde de Benalúa el pago inmediato a empresas y proveedores

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benalúa, Arturo Vergara, ha exigido al alcalde y diputado provincial del PSOE, Manuel Martínez, que abone sin más demora las cantidades pendientes a las empresas y proveedores que han trabajado para el municipio.

Vergara ha lamentado que "Benalúa vuelva a ser noticia, y no precisamente por algo positivo, sino por la mala imagen que proyecta el hecho de que nuestro Ayuntamiento sea un moroso". Según el portavoz popular, esta situación responde a "la dejadez y la incapacidad de un alcalde que está demostrando que no está preparado para seguir al frente del consistorio".

La denuncia llega después de que varias empresas hayan acudido a la justicia para reclamar el pago de servicios prestados. En julio, el Juzgado Contencioso número 5 de Granada adoptó medidas cautelares instando al ayuntamiento al pago inmediato a una de ellas. Además, el Contencioso número 3 ya había condenado previamente al consistorio al abono de otra deuda con una mercantil.

Vergara ha recordado que Manuel Martínez, además de alcalde, es diputado provincial socialista, por lo que "debería dar ejemplo, trabajar con responsabilidad y no convertirse en un bache para las empresas y proveedores que generan empleo en el municipio".