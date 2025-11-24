Elegidos los 15 menores que participarán en la carroza Granada 2031 de la Cabalgata de Reyes

El sorteo se ha llevado a cabo este lunes entre 161 menores empadronados en Granada que cumplían los requisitos establecidos para participar en la Cabalgata de Reyes 2026. En total se recibieron 170 solicitudes, de las cuales nueve fueron excluidas por no cumplir las bases, dejando 161 solicitudes válidas que entraron en la tómbola.

De este proceso se extrajeron los 15 números ganadores que representarán a los niños seleccionados en la carroza Granada 2031, un símbolo del impulso cultural de la ciudad y del proyecto de candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2031.

"Una Cabalgata más participativa y cercana"

Carolina Amate, concejala de Fiestas Mayores, destacó que “los niños y niñas de Granada vivirán la magia de la Cabalgata desde dentro, especialmente en este momento tan importante para nuestra candidatura cultural; ellos son la ilusión y el futuro de la ciudad”.

El Ayuntamiento busca que la cabalgata sea cada año más participativa y cercana, reforzando el protagonismo de los menores y fomentando la implicación activa de las familias en el desfile. La alta participación recibida refleja el cariño de la ciudadanía por esta tradición y su apoyo a la candidatura cultural de Granada.

Granada 2031, como símbolo cultural en la Cabalgata

La carroza Granada 2031 se consolida como un elemento emblemático de la Cabalgata de Reyes, que en 2026 incorporará novedades orientadas a mejorar la experiencia de los niños y reforzar la participación ciudadana.

El Ayuntamiento ha avanzado que continuará impulsando este tipo de iniciativas que conectan tradición, cultura y ciudadanía, destacando a Granada en el mapa cultural europeo y ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de ser protagonistas de un proyecto que simboliza el futuro de la ciudad.