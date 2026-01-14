Ecologistas en Acción Granada exige medidas urgentes para salvar el río Velillos ante el riesgo de "colapso ecológico"

En el programa Más de Uno Granada, Juan Andrés Rejón ha entrevistado a Frederic Chassot, portavoz de la Asociación Moclín Sostenible y miembro de Ecologistas en Acción Granada, quien ha alertado de que el río Velillos se encuentra “al borde del colapso ecológico”.

Los ecologistas denuncian vertidos continuos de aguas fecales sin depurar, así como contaminación agrícola, que están degradando un río de alto valor ambiental, social y paisajístico, muy frecuentado por senderistas y fundamental para el riego de huertas y la calidad de vida de las poblaciones ribereñas.

Un río clave para el norte de Granada y la ruta del Gollizno

También conocido como río Frailes por su nacimiento en la localidad jienense homónima, el Velillos recorre unos 30 kilómetros, aproximadamente la mitad por el término municipal de Moclín. Es un enclave muy visitado por quienes realizan la Ruta del Gollizno, atravesando su conocido puente colgante en el desfiladero de la Hoz.

Finalmente, el río desemboca en el Cubillas, principal afluente del Genil, y constituye un patrimonio natural de enorme valor, con riberas arboladas de álamos, chopos, mimbreras y fresnos, además de una rica fauna de anfibios, reptiles y aves, como el martín pescador, la lavandera o el carbonero común.

El municipio de Olivares, uno de los puntos más críticos por los vertidos

Según Ecologistas en Acción, uno de los focos más graves se localiza en la pedanía de Olivares (Moclín), con unos 850 habitantes, donde existen alrededor de treinta tubos que vierten directamente al río desde distintos barrios, además de otros vertidos incontrolados de diverso origen.

Esta situación ha provocado consecuencias directas para la agricultura. En 2022, la Junta de Andalucía detectó la bacteria Ralstonia solanacearum en acequias alimentadas por aguas del Velillos, lo que obligó a prohibir el riego de cultivos como patatas, tomates y berenjenas.

La organización ecologista mantiene activa la campaña ‘No queremos más vertidos, ni en los mares ni en los ríos’, iniciada este verano tras episodios de contaminación en la costa granadina y en varios ríos de la provincia. El caso del Velillos es, según denuncian, uno de los más preocupantes.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Granada exige el fin inmediato de los vertidos y una actuación urgente y coordinada de las administraciones competentes. Reclaman a la Junta de Andalucía la ejecución inmediata del proyecto de depuradora para Olivares y Tiena, pendiente desde 2010; al Ayuntamiento de Moclín, la limpieza de los tramos urbanos y la conexión a la futura depuradora; y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el inicio sin demora de las labores de limpieza fuera de los núcleos urbanos.

“Estamos ante un río esencial para el territorio que está siendo degradado hasta límites casi irreversibles”, advierten, subrayando la urgencia de actuar para evitar la pérdida de uno de los ríos más valiosos del norte de Granada.