La Diputación de Granada abandona la Mesa del Aeropuerto por “falta de respeto” de la institución de Jaén

La Diputación de Granada ha anunciado hoy su salida de la Mesa del Aeropuerto Internacional Federico García Lorca Granada-Jaén, un órgano en el que participan el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las Diputaciones de Granada y Jaén, AENA, empresarios, sindicatos y representantes del sector turístico.

El motivo, según ha explicado el presidente granadino Francis Rodríguez, ha sido la “falta de respeto” mostrada por la institución provincial de Jaén y, en particular, por su presidente Paco Reyes, durante la reunión celebrada esta mañana.

El enfrentamiento no es nuevo. La polémica se remonta a octubre, cuando Rodríguez planteó que si Jaén no contribuía económicamente a la promoción del aeropuerto, se debería eliminar su nombre del aeródromo compartido.

Discrepancias por la promoción del Aeropuerto Granada-Jaén

Durante su intervención ante los medios, Francis Rodríguez ha propuesto aumentar en un millón de euros la partida destinada a la promoción de vuelos para atraer nuevas conexiones internacionales con destinos como Milán, París o Roma. Sin embargo, insistió en que este esfuerzo económico debe ser compartido por la Diputación de Jaén, algo que, según dijo, no ha ocurrido.

Rodríguez considera que la Mesa del Aeropuerto, en su composición actual, “no es eficiente”, motivo por el cual ha decidido retirarse. Su salida fue calificada como “sorpresiva” por el resto de los asistentes, salvo por el representante de la Junta de Andalucía.

Por su parte, Paco Reyes ha negado que se hablara de financiación y ha señalado que el verdadero problema es la falta de coordinación entre ambas diputaciones. Según explicó, se han duplicado partidas promocionales, como en el caso de las acciones en Ámsterdam, lo que ha supuesto un gasto innecesario.

La Mesa del Aeropuerto busca acuerdos pese a la tensión

A pesar del abandono de Granada, los miembros restantes de la Mesa han alcanzado algunos acuerdos. Entre ellos, recuperar una línea de autobús que conecte el aeropuerto ubicado en Chauchina con la provincia de Jaén, y ampliar la participación empresarial jienense en el órgano de coordinación.

El objetivo, según han señalado varios representantes, es reforzar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos de Jaén hacia el Aeropuerto Internacional Federico García Lorca Granada-Jaén, un proyecto que, pese a las diferencias políticas, ambas provincias consideran clave para el desarrollo turístico y económico de Andalucía Oriental.