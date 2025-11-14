Día de luto oficial en Las Gabias por la muerte de una niña en un incendio domiciliario

El Ayuntamiento de Las Gabias ha decretado un día de luto oficial tras la muerte de una niña en el incendio ocurrido durante la tarde de ayer en Las Gabias una vivienda situada en la calle San José, en el núcleo de Gabia Grande. La localidad ha amanecido consternada y ha organizado distintos actos de homenaje para mostrar su apoyo a la familia y recordar a la menor.

Minutos de silencio en el Día de luto oficial

El primero de estos minutos de silencio ha tenido lugar a las 9:15 horas en el Colegio La Ermita, centro en el que estaba escolarizada la niña. Docentes, estudiantes y familias se han reunido en el patio del centro para guardar un respetuoso silencio en señal de duelo.

Según los primeros datos, el incendio se originó alrededor de las 17:15 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de llamas en la planta baja de la vivienda. En el interior se encontraba un adulto atrapado en la planta superior junto a dos menores, lo que desencadenó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Javier Bravo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Gabias, ha expresado el profundo pesar del municipio y ha destacado la solidaridad mostrada por los vecinos en estas horas tan difíciles.