Detenidos cinco albaneses en Alhendín por tráfico de marihuana y pertenencia a banda criminal

La Guardia Civil ha detenido en Alhendín a cinco personas de nacionalidad albanesa, una mujer y cuatro hombres de entre 24 y 37 años, acusados de pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de marihuana.

Durante el registro efectuado en una vivienda del municipio, los agentes encontraron una plantación indoor de cannabis sativa, con 270 plantas y 53 kilos de cogollos secos envasados para su venta, además de 700 euros en metálico, documentación falsa y varios teléfonos móviles.

Quejas vecinales que destaparon la operación

La investigación se inició a mediados de agosto tras las numerosas denuncias de vecinos que alertaban de un intenso olor a marihuana y del inusual tránsito de personas y vehículos en la zona. Los agentes verificaron la existencia de ruido de extractores de aire, doble acometida de fluido eléctrico y una actividad constante en la vivienda.

El Área de Investigación de la Compañía de Armilla coordinó un despliegue que contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.

Delitos y situación judicial de los detenidos

Tres de los arrestados afrontan además cargos por cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, mientras que dos de ellos también están acusados de falsificación documental.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para dos de los detenidos, mientras que los otros tres han quedado en libertad con cargos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.