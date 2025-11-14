en el marco de la Operación Mararay

Detenido en Salobreña un hombre de 60 años acusado de tenencia de pornografía infantil

Tras una operación conjunta con la Comisaría General de Policía Judicial y la Real Policía Montada de Canadá. Durante el registro se intervinieron dos dispositivos electrónicos que están siendo analizados.

Redacción

Granada |

Así ha sido la detención por pornografía infantil en Salobreña

La operación Mararay se puso en marcha tras una comunicación de la Real Policía Montada de Canadá, que detectó indicios de un posible delito relativo a prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. La información fue trasladada al Grupo 2º de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que a su vez alertó al Grupo de Investigación Tecnológica de Granada sobre la posible implicación de un ciudadano residente en la provincia.

Según las primeras pesquisas, el detenido habría descargado y distribuido material de explotación infantil mediante una aplicación de mensajería instantánea, lo que apunta a un presunto delito de posesión de material pedófilo.

Registro domiciliario y dispositivos intervenidos en la Operación Maray

Tras solicitar la correspondiente orden al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado. Allí se procedió a intervenir una tablet y un teléfono móvil, dispositivos que están siendo analizados por especialistas.

En una primera revisión, los agentes encontraron indicios relacionados con usuarios y cuentas asociadas a la descarga y presunta distribución de archivos elaborados con material de abuso infantil.

El detenido, sin antecedentes policiales en España, fue arrestado en su domicilio y posteriormente puesto en libertad, a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.

